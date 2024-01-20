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Соратник, наставник и личный пример: Мухаметшин поздравил Шаймиева с днем рождения
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил первого Президента РТ, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева с 87-летием.
Шаймиев — это авторитетный политик, внесший значительный вклад в формирование новой государственности Татарстана и России в целом. Под его началом по-прежнему реализуются крупнейшие гуманитарные и культурные проекты.
«Лично для меня он — соратник и единомышленник, учитель и наставник, убеждающий личным примером в жизни. Добротно делать свое дело, уметь идти на компромисс, быть твердым в решениях, но главное — работать во благо людей — это кредо Минтимера Шаймиева во многом стало уроком для большого количества руководителей всех уровней власти, предприятий и организаций, прошедших его «политическую школу», — написал руководитель татарстанского парламента в своем телеграм-канале.
В заключение он пожелал Шаймиеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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