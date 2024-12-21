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Общество 21 декабря 2024 10:51

Вход на смотровую площадку Центра семьи «Казан» закрыт на два дня

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В Казани временно прекратила работу смотровая площадка Центра семьи «Казан». Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Точная дата открытия пространства станет известна позднее, однако в сообщении говорится о 21 и 22 декабря.

Ранее по поручению Раиса Татарстана в Казани были отменены все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье. Также в городе приостановили работу учреждений культуры.

Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. В ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА, прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

#смотровая площадка #атака БПЛА
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