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Новости Татарстана и Казани
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В Казани отменены все массовые мероприятия в субботу и воскресенье
В столице РТ в ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия. Меры приняты по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
«По решению Раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в Казани отменены все массовые мероприятия», — рассказала она.
В Управлении культуры Казани добавили, что в городе также не будут работать учреждения культуры — центры, кружки, школы искусств. Даты, на которые перенесут различные концерты, открытие елок в парках и другие активности, будут сообщены позднее.
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