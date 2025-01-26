Вторую неделю подряд в Татарстане не дорожает бензин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за период с 13 по 20 января не изменились цены на дизельное топливо и бензин всех марок. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом бензин не дорожает уже вторую неделю подряд. АИ-98 по-прежнему стоит 80,63 рубля, АИ-95 — 56,90 рубля, а АИ-92 — 53,01 рубля.

Цена дизельного топлива, как и неделю назад, равняется 65,31 рубля за литр. За неделю до этого оно подорожало на 6 копеек.

В целом по стране бензин за это время подорожал на 0,1% (с 60,89 до 60,94 рубля за литр). Стоимость дизельного топлива, впрочем, не увеличилась — она составляет 70,15 рубля за литр.

Введенный Правительством РФ запрет на экспорт бензина действует до конца января.