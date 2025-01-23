Инфляция в Татарстане в декабре была выше, чем по России — Центробанк

Годовая инфляция в Татарстане в декабре разогналась до 9,66%, что оказалось выше среднероссийского показателя в 9,52%, сообщил Центробанк.

«Ускорение региональной инфляции во многом объясняется тем, что производители ряда товаров переносили в цены возросшие затраты», – говорится в материале Банка России.

Например, производители и поставщики мясных и молочных продуктов, а также тепличных овощей переносили в стоимость товаров возросшие расходы. Например, на оплату труда сотрудников, упаковку, логистику и энергоресурсы. Это привело к тому, что цены на огурцы, говядину, свинину и молочную продукцию, в том числе сливочное масло и сыры, выросли в годовом выражении. По тем же причинам в декабре годовое снижение цен на помидоры и мясо птицы сменилось ростом.

Для сравнения, годовая инфляция в Татарстане в ноябре 2024 года составляла 8,83%.