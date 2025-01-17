В Татарстане впервые за последний месяц перестал дорожать бензин

В Татарстане за период с 9 по 13 января не подорожала ни одна марка бензина. Согласно статистике Татарстанстата, АИ-92 по прежнему стоит 53,01 рубля за литр топлива, а АИ-95 – 56,9 рубля. Цены не изменились даже на АИ-98 – 80,63 рубля.

Единственный вид топлива, прибавивший в цене – это «дизель». За упомянутый период он подорожал 6 копеек или до 65,31 рубля за литр.

Ранее бензин в республике дорожал практически каждую неделю на протяжении всего декабря. Так, по состоянию на 1-е число первого зимнего месяца «дизель» стоил 64,49 рубля, АИ-92 – 52,63 рубля, АИ-95 – 56,74 рубля, а АИ-98 – 78,62 рубля.

Однако уже с 17 декабря рост цен замедлился и по состоянию на 23 декабря АИ-92 стоил 52,86 рубля (+0,44% за 23 дня), АИ-95 - 56,79 рубля (+0,1%), АИ-98 и выше — 79,77 рубля (+0,2%), а «дизель» - 65,18 рубля (+1,07%).