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Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца января
Временный запрет на экспорт бензина, который должен был действовать до 31 декабря текущего, 2024 года, продлен до 31 января будущего, 2025 года. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина», — пояснили в пресс-службе Правительства страны.
При этом ограничение не затронет поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов, уточнили в Правительстве РФ.
До этого, в августе, эмбарго на экспорт бензина из России было продлено на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Это ограничение действовало с 1 марта, но с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. В ноябре по инициативе Минэнерго РФ обсуждалась отмена запрета на экспорт бензина.
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