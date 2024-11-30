Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца января

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Временный запрет на экспорт бензина, который должен был действовать до 31 декабря текущего, 2024 года, продлен до 31 января будущего, 2025 года. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина», — пояснили в пресс-службе Правительства страны.

При этом ограничение не затронет поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов, уточнили в Правительстве РФ.

До этого, в августе, эмбарго на экспорт бензина из России было продлено на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Это ограничение действовало с 1 марта, но с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. В ноябре по инициативе Минэнерго РФ обсуждалась отмена запрета на экспорт бензина.