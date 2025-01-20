«Всё, мы эту лавочку закрыли!»: Магдеев заявил, что маршрутки не вернутся в Челны

В Набережных Челнах продолжается транспортная реформа. Недовольство пассажиров новыми маршрутами растет. В мэрию поступают обращения с просьбой вернуть микроавтобусы марки «ГАЗель» на старые маршруты. На совещании мэр Наиль Магдеев разъяснил, что власти «не готовы вернуть душегубки, которые являются источником повышенной опасности».





Обкатка обновленных автобусных маршрутов в Набережных Челнах идет с 1 января

Фото: nabchelny.ru

«Мы маршрутную сеть готовим под 200 автобусов, а пока в наличии 135»

Обкатка обновленных автобусных маршрутов в Набережных Челнах идет с 1 января. Новая схема вызвала массу критики от горожан. Главная претензия жителей Автограда — ряд маршрутов совместили, дорога до места назначения стала вдвое длиннее, в ряде случаев требуется пересадка.

На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев пояснил, что работа пока идет по минимальному варианту — для комфортной работы общественного транспорта городу нужно более 200 автобусов большой вместимости, а на рейсы пока выходит 135.

Градоначальник поручил ответственным руководителям вести разъяснительную работу с челнинцами.

«Разъясняйте людям ситуацию. В город нужно еще как минимум 70 автобусов. Как появится дополнительно 70 автобусов, а они появятся, в этом нет сомнений, появятся и дополнительные маршруты. Поэтому как есть скажите, что у нас сегодня не хватает 70 автобусов. Я это нигде не услышал изначально. Мы маршрутную сеть готовим под 200 автобусов, а пока в наличии 135. И поэтому ряд маршрутов мы совместили», — объяснил мэр сложившуюся ситуацию.

Наиль Магдеев: «Мы маршрутную сеть готовим под 200 автобусов, а пока в наличии 135. И поэтому ряд маршрутов мы совместили» Фото: nabchelny.ru

«На дотации городскому транспорту будет направлено 600 млн рублей»

Наиль Магдеев напомнил, что проездные билеты начнут действовать с 1 февраля. Их стоимость скорректировали в сторону уменьшения. По поручению мэра и с учетом мнения горожан будет три вида проездных билетов.

Безлимитный, действующий на двух видах транспорта — в автобусах и трамваях, будет стоить 2,4 тыс. рублей. Ранее исполком планировал установить цену на этот вид проездного билета в 3,6 тыс. рублей.

Безлимитный проездной, действующий только на трамвай, обойдется горожанам в 1,6 тыс. рублей — его цена стала ниже на 800 рублей. Лимитированный проездной на оба вида транспорта можно будет купить за 1,8 тыс. рублей, за эту цену горожане смогут совершить 50 поездок.

Первые два вида проездных будут действовать с момента пополнения в течение 30 дней, третий вид — с первого числа по последний день месяца.

Мэр отметил, что с 1 января стоимость проезда в Набережных Челнах составляет 40 рублей, но фактически его себестоимость – 70 рублей. То есть 30 рублей пассажирскому предприятию за каждого пассажира компенсирует городской бюджет, иначе он станет банкротом.

В 2025 году на дотации городскому транспорту будет направлено 600 млн рублей. Также в этом году власти города рассчитывают закупить еще около 70 «НЕФАЗов». В итоге сумма дотаций вырастет до 800 млн рублей.

«Есть обращения: давайте вернем автобусы малой вместимости. Но я не готов. Я думаю, что жители тоже не готовы к тому, чтобы опять вернуться в эти душегубки» Фото: nabchelny.ru

«Есть обращения: давайте вернем автобусы малой вместимости. Но я не готов»

Комментируя обращения челнинцев с призывами вернуть автобусы малой вместимости, Магдеев ответил категорично:

«Есть обращения: давайте вернем автобусы малой вместимости. Но я не готов. Я думаю, что жители тоже не готовы к тому, чтобы опять вернуться в эти душегубки».

Он назвал «прокуренные» «газельки» «источником повышенной опасности», а культуру водителей и вовсе раскритиковал, отметив, что те не раз были замечены нетрезвыми.

«Были, есть и остаются источником повышенной опасности. Культура обращения с пассажирами... Сколько мы этим вопросом занимались, управы на них не было, хамство... Доходило до того, что на автобусах малой вместимости попадались водители в нетрезвом состоянии. Как это можно понимать? Никакого предрейсового осмотра не было. Поэтому я думаю, что мы выбрали правильный путь, хотя он более затратный для бюджета», — подчеркнул руководитель города.

Магдеев также обратил внимание на безналичную оплату в автобусах большой вместимости, которая позволяет избежать серых схем.

«96% оплаты идет безналично. Помните все эти махинации в автобусах малой вместимости, в этих душегубках, когда заставляли перечислять водителю на телефон, наличкой баловались. Всё, мы эту лавочку закрыли! Возврата к этому не будет. Никаких серых схем и махинаций», — заверил Магдеев.

Рассказал мэр города и о приложении «Городской транспорт Набережные Челны», которым он сам часто пользуется и советует другим Фото: nabchelny.ru

«Водители должны быть клиентоориентированы»

Рассказал мэр города и о приложении «Городской транспорт Набережные Челны», которым он сам часто пользуется и советует другим. Оно разработано для того, чтобы было удобнее перемещаться по городу на общественном транспорте, и доступно для скачивания любому пассажиру.

«Утром открываю — вижу, какое количество автобусов. В 22.30 вчера открыл, посмотрел, и гадать не нужно, и звонить никуда не нужно. Все работает. Видим, какой маршрут куда идет. Вот сейчас достаточно быстро идет 26-й маршрут по проспекту Мира. Навстречу ему идет 13-й автобус», — сказал мэр и продемонстрировал работу приложения на своем телефоне.

«Утром открываю — вижу, какое количество автобусов. В 22.30 вчера открыл, посмотрел, и гадать не нужно, и звонить никуда не нужно» Фото: скриншот видео

«Наши жители достойны хороших условий в городском пассажирском транспорте. Нет этих вонючих прокуренных „ГАЗелей“, которые только вчера были на маршрутах. Мы уверены, что возврата к тому, что было, не будет. И приложение [„Транспорт“] должно быть, и водители клиентоориентированы», — резюмировал Магдеев.