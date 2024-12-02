«Узкое место» в Челнах: Магдеев раскрыл причины изменения маршрутной сети в Автограде

44 новых «НЕФАЗа» пополнили автопарк Набережных Челнов. Их в торжественной обстановке передал Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Достаточно дорогие автобусы, но они того стоят»

С 9 декабря новые «НЕФАЗы» выйдут на городские маршруты Набережных Челнов, штат водителей укомплектован, все они прошли обучение. Вместительные автобусы будет обслуживать коллектив МУП «Горкоммунхоз».

Мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что это важный шаг в улучшении транспортного обслуживания. В этом году городу удалось приобрести 90 автобусов: 46 в начале года и 44 — на прошлой неделе.

«Мы благодарны руководству нашей страны за программу, которая была инициирована им и Правительством РФ. Программа называется „Обновление городского транспорта“. Выделяются серьезные федеральные ресурсы на обновление подвижного состава. Мы в рамках этой программы получаем серьезную помощь и поддержку. Каждый автобус стоит от 14 до 17 млн рублей в зависимости от комплектации. Достаточно дорогие автобусы, но они стоят того, чтобы тратиться на них, чтобы создавать комфорт для наших горожан», — сказал Магдеев.

Муниципалитет и республика оплатят стоимость автобусов пополам. Необходимость в новом транспорте назрела с учетом нагрузки, которая возникает в городе с появлением новых и разрастанием существующих комплексов.

С 9 декабря новые «НЕФАЗы» выйдут на городские маршруты Набережных Челнов Фото: nabchelny.ru

«За последние годы у нас выросли новые микрорайоны. Там сегодня проживает более 40 тыс. человек. Один микрорайон — это как два Менделеевска. В 63-м, 65-м, 69-м большие комплексы. Там численность еще больше, чем в Замелекесье. Появляется микрорайон „КАМАЗ“ (78-й комплекс). Все это требует изменения и дополнения городской маршрутной сети», — отметил мэр.

Сегодня, с учетом поступивших автобусов, в городе работает 135 автобусов производства КАМАЗ. Общая стоимость приобретаемых автобусов — почти 1 млрд рублей.

Разработчикам маршрутной сети Челнов поступила почти тысяча обращений

Наиль Магдеев рассказал, что для решения затянувшейся транспортной проблемы власти обратились к специалистам Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) из Москвы. Этот центр в области проблем эксплуатации автомобильного транспорта был создан в 1930 году и является ведущим в стране. По информации мэра, специалисты разрабатывали маршрутную сеть для многих городов РФ, транспортную схему чемпионата мира по футболу.

Наиль Магдеев рассказал, что для решения затянувшейся транспортной проблемы власти обратились к специалистам из Москвы Фото: nabchelny.ru

«Через конкурсные процедуры был выбран именно этот институт, заявлялись многие. Прошлую маршрутную сеть нам разрабатывали специалисты из Санкт-Петербурга», — напомнил Магдеев.

Проект оптимизации маршрутов общественного транспорта обошелся местному бюджету в 16 млн рублей. Работа началась весной 2024 года.

Сегодня москвичи завершают разработку маршрутной сети Набережных Челнов, но пока она не утверждена. По словам мэра, специалисты из Москвы, владея всеми известными инструментами исследования, выезжали и работали в Автограде, провели обзор и подсчет транспорта. На прошлой неделе состоялась встреча с представителями руководства города, где специалисты предложили свои варианты.

На совещании Наиль Магдеев поручил руководителю исполкома Фариду Салахову организовать встречу СМИ и представителей Московского научно-исследовательского института, которые должны рассказать, что нашли при исследовании Челнов и какие рекомендации могут дать для дальнейшего развития транспорта в городе. Как сообщил мэр, во время работы специалисты получили более 900 обращений.

«Это узкое место нашей городской жизни, и мы не только пытаемся, но и занимаемся решением данного вопроса. И у нас поэтапно этот вопрос решается, 135 автобусов появились, и это уже путь к решению», — объяснил мэр.

Каждый автобус стоит от 14 до 17 млн рублей в зависимости от комплектации Фото: предоставлено Лилией Гатиной

Магдеев подчеркнул, что новой маршрутную сеть называть не надо. По словам градоначальника, она не новая, а актуализированная. Также он поделился своим видением работы городского транспорта. «Автобусы должны идти друг за дружкой, нужно сделать так, чтобы интервал движения был бы приемлемым для горожан, комфортность и доступность новых микрорайонов должна быть обеспечена».

«Параллельно приступили к работе с электрическим транспортом»

Наиль Магдеев рассчитывает и на серьезную модернизацию и развитие трамвайного сообщения. «У нас есть вопросы, связанные с городским электрическим транспортом. Об этом нам тоже разработчики доложили», — отчитался мэр.

Магдеев перечислил уникальные возможности города: «У нас выделены маршруты, довольно разветвленная сеть. Но есть вопросы, которые нужно решать», — признал он. С его слов, это износ подвижного состава, тяговых подстанций, трамвайных путей. Все это было построено в 70-80-е годы прошлого века, но вместе с тем есть возможности для дальнейшего улучшения.

Штат водителей укомплектован, все они прошли обучение Фото: rais.tatarstan.ru

«Пока мы занимаемся автобусными перевозками, но параллельно приступили к работе с электрическим транспортом. Вы знаете, что подготовлен проект за счет средств городского бюджета по развитию сети в Замелекесье», — обратился он к присутствующим.

В заключение Магдеев заявил о главной цели оптимизации маршрутной сети: необходимо, чтобы транспортное обеспечение соответствовало полумиллионному городу. «Эти задачи решаются поэтапно, все сразу не бывает, 2025 год покажет», — заявил он.