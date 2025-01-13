«Не надо делать трагедию»: Магдеев ответил критикам новой схемы транспорта Челнов

С 1 января в Набережных Челнах идет «обкатка» обновленных автобусных маршрутов. Новая схема вызвала массу нареканий горожан. Мэр города Наиль Магдеев сегодня заверил: схема пока не окончательная и власти постараются учесть каждое обращение от жителей.





В Набережных Челнах давно зрела проблема с транспортом

Фото: nabchelny.ru

«Верните старые маршруты!»

В Набережных Челнах давно зрела проблема с транспортом: город растет, и ему попросту не хватает автобусов, трамваев и новых маршрутов, чтобы жители могли комфортно передвигаться. Чтобы ее решить, власти в прошлом году обратились к специалистам Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) из Москвы. Организацию выбрали на конкурсе.

Специалисты приезжали в Автоград, изучили схему движения, оценили состояние парка техники и предложили свой вариант.

Но видение столичных экспертов не устроило челнинцев. Они заявили, что их лишили привычных маршрутов. Дело в том, что их видоизменили: где-то объединили, где-то удлинили. Но это привело к тому, что горожане в них запутались и стали больше тратить время на дорогу – в 1,5 раза или 2 раза. Если раньше город можно было проехать по прямой насквозь, теперь возникли пересадки и объездные пути.

Челнинцы даже создали петицию. Основное требование — оставить все как было.

«Мы просим власти пересмотреть это решение и вернуть старые маршруты автобусов, которые идеально подходили для потребностей жителей нашего города», — говорится в требовании, которое подписали 2 тыс. человек.

Группа жителей города обратилась к Раису РТ Рустаму Минниханову и председателю СК России Александру Бастрыкину на страницах руководителей в их соцсетях.

Их чашу терпения переполнило то, что проезд с 1 января подорожал до 40 рублей и с пересадками придется платить вдвое больше.

Наиль Магдеев напомнил, что у исполнительного комитета нет полномочий проводить обследование транспортной сети Фото: nabchelny.ru

«Мы окончательное решение пока не приняли»

Магдеев объяснил, почему транспортную схему разработали столичные специалисты. «Мы обязаны были по закону заказать через аукцион научную организацию. Только после того, как у нас будет разработанная маршрутная сеть, мы имеем право участвовать во всех федеральных и республиканских программах», — заявил сегодня на совещании мэр города Наиль Магдеев.

Он напомнил, что у исполнительного комитета нет полномочий проводить обследование транспортной сети.

«НИИАТ делал маршрутную сеть для многих областных городов. Но еще раз говорю: решение принимаем мы. Основа есть, но с учетом практики, обращений мы окончательное решение пока не приняли», — подчеркнул Магдеев.

Масштабную реформу проводили и в Казани, правда, почти 20 лет назад. Тогда она наделала много шума. Ее также предложили «иноземцы» – Санкт-Петербургский научно-исследовательский проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры.

Питерские специалисты провели широкомасштабное исследование и поделили «бесконечные» маршруты на более мелкие расстояния. До этого пассажиров в столице республики обслуживали «газельки», которые объезжали весь город. На их место пришли большие автобусы, которые прозвали краснобусами за характерный цвет.

Транспортная реформа середины нулевых также вызывала массовые жалобы жителей столицы. Людям было трудно привыкнуть к смене исторически сложившихся маршрутов. Не хватало водителей, а те, которые были, очень сильно лихачили на дорогах и устраивали ДТП.

В прошлом году власти Казани признали, что запас прочности, созданный благодаря той реформе, закончился, и снова немного перекроили схему маршрутов.

Волна возмущения в Челнах привела к тому, что чиновники буквально на ходу стали вносить коррективы в работу общественного транспорта Фото: nabchelny.ru

«Ничего страшного не происходит»

Волна возмущения в Челнах привела к тому, что чиновники буквально на ходу стали вносить коррективы в работу общественного транспорта.

Сначала решили ввести безлимитные проездные билеты – они начнут действовать с 1 февраля. Для поездках на автобусе или на трамвае билет будет стоить 2,4 тыс. рублей. Для передвижения и на том и на другом – 3,6 тыс. рублей.

В воскресенье часть маршрутов по просьбе горожан экстренно сокрректировали и один – 26-го автобуса – и вовсе вернули, как прежде.

«Ничего страшного не происходит. Изменение маршрутной сети во все времена вызывает определенные нарекания, обращения. Не надо из этого делать трагедию. Нужно учитывать обращения людей. В первую очередь мы работаем в интересах горожан», — успокаивал сегодня Магдеев.

С 1 февраля начнут действовать безлимитные проездные билеты Фото: nabchelny.ru

«Каждому должно быть большое внимание»

Руководитель города подчеркнул, что рекомендации московского разработчика взяли за основу, но «это не догма».

«С 1 января идет работа по измененным, а по ряду направлений обновленным автобусным маршрутам. Поступает достаточно большое количество обращений жителей нашего города. Каждому обращению должно быть большое внимание. Окончательной транспортной схемы мы пока не имеем. Мы ее соответствующим документом должны будем через определенный период времени утвердить», — сообщил Магдеев.

Еще одно глобальное для Челнов изменение: с 1 января частные перевозчики ушли с маршрутов, у них закончился контракт. То есть город очистили от «газелек» – так же как и Казань два десятка лет назад.

«Мы пока временно перевозим пассажиров автобусами большой вместимости силами муниципального унитарного предприятия. После того как окончательно мы получим все обращения, замечания, сформируем общую сетку городских автобусных маршрутов. И в первом квартале 2025 года с учетом всех пожеланий, обращений сформируем окончательный вариант сетки городских автобусных маршрутов», — обозначил мэр.

Вместе с тем Магдеев поблагодарил руководство страны и республики за поддержку автобусами большой вместимости. Сейчас их 135, в целом же для полноценной работы транспорта городу нужно 200.

В качестве альтернативы автобусам мэр города привел электротранспорт Фото: chelny-izvest.ru

«И по скорости, и по комфорту нет никаких препятствий»

В качестве альтернативы автобусам мэр города привел электротранспорт. По его словам, это самый быстрый вид транспорта в Набережных Челнах. Так, например, на трамвае с ГЭС до ЗЯБа можно добраться в два раза быстрее, чем на автобусе.

«И по скорости, и по комфорту нет никаких препятствий — ни перекрестков, ни светофоров нет. Пишут: как добраться с ГЭС до ЗЯБа? Думаю, или человек не пользуется общественным транспортом, или не знает, как в городе у нас работает общественный транспорт», — прокомментировал одно из обращений Магдеев.

В городе есть планы на 2025 год по улучшению трамвайной сети. Это приобретение подвижного состава, ремонт путевого хозяйства, тяговых подстанций, строительство новой трамвайной ветки в микрорайоне Замелекесье.

«Поэтому у трамвая в Набережных Челнах тоже есть будущее. Здесь мы настроены на то, чтобы также системно, как с автобусами большой вместимости, решать задачи по дальнейшему развитию трамвайного движения в городе», — отметил мэр.

В конечном итоге Магдеев заявил: «Каждую жалобу, обращение письмо, направленное в ваш адрес, нужно пропускать через сердце. Один сказал: сердца может не хватить. Но у вас работа такая, коллеги! Если сердца не хватает — корвалол поможет. Люди должны получить удобный общественный транспорт».