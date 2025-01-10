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В Челнах проблему пересадок хотят решить с помощью безлимитных проездных
В Набережных Челнах проблему пересадок при использовании общественного транспорта планируют решить с помощью безлимитных проездных билетов. Об этом рассказал руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов, пишет газета «Челнинские известия».
Безлимитные проездные начнут действовать с 1 февраля. Стоимость автобусного проездного на месяц составит 2400 рублей. Столько же будет стоить и трамвайный проездной. Объединенный безлимитный проездной, который будет действителен и в автобусах, и в трамваях, обойдется в полтора раза дороже — в 3600 рублей.
Проездные будут продаваться в одной из торговых сетей (переговоры с ее руководством сейчас находятся в активной фазе), на почте и в банках, уточнил глава исполкома Челнов.
Кроме того, разрабатывается специальное приложение, в котором можно будет как приобретать, так и использовать проездные.
При этом Салахов заявил, что переход на новую маршрутную сеть с 1 января увеличил число пользующихся общественным транспортом. В подтверждение своих слов он привел данные, согласно которым в первый день года в Челнах было перевезено 22,7 тыс. пассажиров, а 9 января — уже 67,9 тыс.
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