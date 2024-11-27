«В добрый час!»: Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 44 больших автобуса

Сегодня в Набережных Челнах состоялась торжественная передача больших синих автобусов на баланс «Горкоммунхоза». Городской пассажирский автопарк пополнился 44 современными комфортабельными машинами большого класса. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Челнов Наиль Магдеев и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Руководитель республики в приветственной речи отметил, что качество перевозок общественного транспорта сегодня — это «наиважнейший вопрос».

«У нас есть и были проблемы в части пассажирских перевозок в городе Набережные Челны. Сегодня эта задача планомерно, системно решается благодаря современным качественным автобусам, произведенным АО „КАМАЗ“ и для столицы, и для Набережных Челнов, и [для] других наших городов. Я надеюсь, что эти автобусы принесут жителям Набережных Челнов комфорт и уют. В добрый час!» — пожелал Минниханов.

В ближайшее время автобусы пройдут необходимые процедуры регистрации, а с начала декабря выйдут на городские маршруты.

«Сорок четыре автобуса — современные, хорошие, теплые. В Челнах появились новые микрорайоны. Мы завтра будем обсуждать новую маршрутную сеть, примем с начала года — с учетом новых построенных домов в Замелекесье, 78-м комплексе. Маршрутная сеть нуждается в обновлении, и мы приобретаем новые автобусы», — сказал в свою очередь Магдеев.

Мэр напомнил, что в начале этого года автопарк Челнов пополнился 46 автобусами благодаря федеральной программе, а сейчас — еще 44. «Итого в этом году на линии будут работать 90 [новых] автобусов», — подытожил он.

Наиль Магдеев поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку со стороны республики. «Автобусы идут по лизингу 50 на 50. Город будет выплачивать 50%, и республика 50%. Такое решение принято благодаря Рустаму Нургалиевичу. Половину финансовой нагрузки взяла на себя республика, — пояснил он. — И, безусловно, большое спасибо национальному лидеру (Президенту РФ Владимиру Путину — прим. Т-и) за программу обновления общественного транспорта в Российской Федерации».

Все автобусы оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Они соответствуют требованиям доступной среды: установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, имеется специальное место крепления инвалидной коляски, есть кнопки связи с водителем. Общая пассажировместимость автобуса — 105 человек, мест для сидения — 29 плюс одно место для людей с ограниченными возможностями.

По словам Наиля Магдеева, всего городу нужно 200 автобусов большой вместимости на сумму 3 млрд рублей. Сегодня с учетом поступивших автобусов в городе работает 135 автобусов производства КАМАЗа. Общая стоимость приобретаемых автобусов — почти 1 млрд рублей.

«Безусловно, 1 млрд рублей — это хороший подарок городу Набережные Челны в преддверии 400-летия со дня его основания. В 2026 году мы будем отмечать и 50-летие со дня выпуска первого грузового автомобиля. Благодаря нашим руководителям могу сказать, что праздник неплохо начинается», — подчеркнул Магдеев.

Ранее, 13 февраля 2024 года, Раис РТ Рустам Минниханов передал Набережным Челнам новые городские автобусы марки «НЕФАЗ». 17 февраля МУП «Горкоммунхоз» вывел общественный транспорт на новый маршрут №5 по проспекту Чулман.

«Общественный транспорт — это настроение людей. К сожалению, в последние годы в республике есть вопросы по обеспечению подвижным составом, качеству обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами. Сегодня это десять автобусов. В целом в этом году город Набережные Челны получит 90 автобусов», — заметил тогда Минниханов.