«Всем пострадавшим оказана помощь»: что известно о пожаре на НКНХ

Два человека погибли, 72 пострадали в результате крупного пожара в Нижнекамске. Сегодня днем на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Тушили его несколько часов более 150 пожарных. О том, что стало причиной случившегося, в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в районе двух часов дня на территории «Нижнекамскнефтехима» вспыхнул пожар – столб черного дыма было видно далеко за пределами города. Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия. В ликвидации последствий были задействованы более 150 человек личного состава и 54 единицы техники МЧС России.

«К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», – сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Тем временем город охватила паника – в некоторых домах повыбивало стекла. Начала быстро распространяться фейковая информация – администрация города попросила всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Жителям города, у которых в результате происшествия пострадало имущество, сразу же предложили помощь: им необходимо позвонить по телефону (8555) 35-10-72 или (8555) 35-10-00.

«На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ведется локализация очага возгорания», – отметили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Сначала появилась информация о том, что пострадали 13 человек.

«Медицинская служба Нижнекамска переведена в режим повышенной готовности, из Набережных Челнов направлены шесть бригад скорой помощи», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

На месте работали 19 бригад медиков. В Нижнекамск вылетел вертолет санавиации, специалисты Республиканской клинической больницы, а также две бригады Центра медицины катастроф.

Спустя час появилась новость о первом погибшем.

К настоящему времени известно, что два человека погибли, восемь в тяжелом состоянии. Еще 64 человека, которые обратились за медицинской помощью, получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.

Для родственников сотрудников «Нижнекамскнефтехима» был открыт телефон горячей линии, по которому они могут получить любую информацию: 8 (800) 200 12 04.

Причина – воспламенение газовой смеси после разгерметизации оборудования на заводе СК

Пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» назвала вечером причину ЧП.

«При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» от не установленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом», – говорится в заявлении.

Возгорание локализовано, идет «ликвидация остаточного горения». Рисков распространения возгорания нет: «Произведены регламентные отсечения оборудования и другие технологические операции, предусмотренные для обеспечения безопасности предприятия».

Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу.

«Семьям погибших будет оказана помощь и материальная поддержка. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 20 человек госпитализировали для стационарного лечения», – подчеркнула пресс-служба.

Спустя час появилась новость о первом погибшем.

«Превышения загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано»

На место происшествия выехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. Вместе с профильными специалистами сотрудники надзорного ведомства устанавливают причину возгорания – проверяют соблюдение техники безопасности на предприятии.

Ближе к четырем часам дня было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По версии следствия, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В настоящий момент идет опрос свидетелей, устанавливаются остальные обстоятельства случившегося.

Специалисты аккредитованных лабораторий сразу же начали мониторить качество воздуха. В Минэкологии Татарстана сообщили, что загрязнения воздуха в Нижнекамске и Набережных Челнах не зафиксировано.

«После сообщения о возгорании на территории Нижнекамского промышленного узла инспекторы Закамского территориального управления Министерства экологии оперативно выехали для отбора проб. Отбор ведется при помощи передвижной экологической лаборатории. Что касается стационарных станций контроля атмосферного воздуха, которые расположены в Нижнекамске и Набережных Челнах, то на 15:30 превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано», – рассказали в министерстве.

Также мониторинг воздуха в жилых кварталах проводят и сотрудники Роспотребнадзора Татарстана.

В передвижной лаборатории специалисты Министерства экологии проводят отбор проб по 14 основным показателям.

Специалисты отбирают пробы в нескольких точках, согласно направлению ветра. Согласно трехстороннему соглашению между Министерством экологии РТ, Роспотребнадзором и «Нижнекамскнефтехимом» территория района поделена на участки. Для более оперативного и объективного результата за каждым ответственным закреплены свои точки сбора проб атмосферного воздуха.

На текущий момент, по данным автоматических постов, а также аккредитованной передвижной лаборатории Минэкологии РТ, случаи превышения загрязняющих веществ не зарегистрированы. Мониторинг продолжается.

«Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях», – сообщила также пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

Всю оперативную информацию докладывали Раису Татарстана Рустаму Минниханову, который сейчас находится в рабочей командировке. По его поручению на место вылетел Премьер-министр Алексей Песошин, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.