Происшествия 31 марта 2026 15:47

Возбуждено уголовное дело после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

После возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ, по версии следствия, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В настоящий момент ведется опрос свидетелей и установление остальных обстоятельств инцидента.

Расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что при возгорании один человек погиб, травмы различной степени тяжести получили 52 человека. Медики в городе переведены в состояние повышенной готовности. Раису РТ Рустаму Минниханову оперативно докладывают о ситуации.

#су ск россии по рт #Уголовное дело #Нижнекамскнефтехим
