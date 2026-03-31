Возбуждено уголовное дело после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ, по версии следствия, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В настоящий момент ведется опрос свидетелей и установление остальных обстоятельств инцидента.
Расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что при возгорании один человек погиб, травмы различной степени тяжести получили 52 человека. Медики в городе переведены в состояние повышенной готовности. Раису РТ Рустаму Минниханову оперативно докладывают о ситуации.