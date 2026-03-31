Происшествия 31 марта 2026 13:54

На территории «Нижнекамскнефтехима» тушат возгорание

На территории «Нижнекамскнефтехима» случился пожар, ведется локализация очага возгорания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе СИБУРа.

«К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», – говорится в заявлении.

Специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. По информации компании, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано.

Раиса РТ Рустама Минниханова информируют по ситуации, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

#нижнекамск #Происшествия
