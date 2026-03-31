Происшествия 31 марта 2026 14:29

Причиной возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» предварительно стал сбой оборудования

По предварительным оценкам, причиной возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» стал сбой оборудования, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СИБУРа.

«На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь... Ведется локализация очага возгорания», — отметили в пресс-службе.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня на «Нижнекамскнефтехиме» началось возгорание. Тем не менее, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Раиса РТ Рустама Минниханова информируют о ситуации.

#сибур #Нижнекамскнефтехим
