news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 31 марта 2026 15:03

Один человек погиб в результате возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

Читайте нас в
Телеграм

В результате возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе предприятия.

«Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь. Также на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили агентству в пресс-службе НКНХ.

Ликвидация огня продолжается, задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России.

Специалисты аккредитованных лабораторий мониторят качество воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, на месте работают 19 медицинских бригад, в Нижнекамск вылетел вертолет санавиации и специалисты РКБ, две бригады Центра медицины катастроф.

news_right_1
news_right_2
news_bot
