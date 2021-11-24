Все сотрудники Республиканского агентства «Татмедиа» привились от Covid-19

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 100% сотрудников Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», сообщили в РА.

Также привились около 95% сотрудников республиканских теле- и радиоканалов, редакций журналов и газет, среди которых ИА «Татар-информ», телеканал «Новый Век», АО «Татмедиа», филиал ВГТРК «Татарстан».

Напомним, одним из первых прививку от коронавируса сделал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Не хочется оказаться тем человеком, который заразит близкого или другого человека. Самое главное — сберечь свое здоровье и здоровье близких», — отметил глава республиканского агентства во время введения первого компонента вакцины.

В агентстве работал мобильный пункт вакцинации для журналистов, сотрудников редакций и членов их семей.

«В республике созданы абсолютно все условия, чтобы каждый человек мог привиться от коронавирусной инфекции. Есть доступные эффективные вакцины, открыты пункты вакцинации», — подчеркнула первый заместитель руководителя РА «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

Сотрудники самого крупного в Поволжье полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс», почти в полном составе привились от Covid-19. Сделавших прививку 98% работников, среди них и лица с ограниченными возможностями здоровья.

«У каждого из нас есть возможность предупредить страшные последствия пандемии. Просто — вакцинируйтесь! Только так мы сможем прекратить терять близких», — считает генеральный директор «Татарского книжного издательства» Ильдар Сагдатшин.

На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране. Глава государства неоднократно отмечал безопасность российских вакцин. 21 ноября он сообщил о том, что ревакцинировался от Covid-19 препаратом «Спутник Лайт».