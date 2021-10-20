Путин: У нас только два способа пройти этот период — переболеть или вакцинироваться

В России необходимо сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ.

«У нас только два способа пройти через этот период — переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий? Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, чтобы защитить себя и свое здоровье», — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что сам он вакцинировался, и рассказал, что после второй прививки у него температура поднялась до 37 градусов, но потом состояние здоровья пришло в норму.

«Вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. Обращаю внимание глав субъектов России о необходимости наращивания темпов вакцинации. И, конечно, призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, вашей безопасности, о жизни в конце концов», — обратился с призывом к россиянам Президент РФ.