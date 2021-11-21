Путин сообщил, чем ревакцинировался от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от Covid-19 препаратом «Спутник Лайт».

Об этом он сообщил на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. По словам Путина, после ревакцинации он чувствует себя хорошо.

Кроме того, Президент РФ предложил свою кандидатуру для участия в экспериментальной вакцинации назальной вакциной от SARS-CoV-2.

Логунов отметил, что для этого Путину потребуется подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — ответил российский лидер.