Глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев привился от коронавируса

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев прошел первый этап вакцинации от коронавируса.

«В первую очередь делаю для себя, уже больше года пандемия идет. Бог миловал — не заболел еще до сих пор. Очень много общения, не хочется оказаться тем человеком, который заразит близкого или другого человека. Самое главное — сберечь свое здоровье и здоровье близких», — отметил глава республиканского агентства.

Он рассказал, что среди его родственников пока нет привитых, но он готов стать примером для них. Выбирая вакцину для инъекции, Айдар Салимгараев отдал предпочтение «Спутнику V». По его словам, этот препарат оптимален по многим факторам.

Вместе с Айдаром Салимгараевым вакцинацию прошли журналисты, фотокорреспонденты и операторы республиканских и городских СМИ и сотрудники «Татмедиа». Процедуру проводили медики поликлиники 16-й городской больницы.

Сегодня второй компонент «Спутника V» получил и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что первый компонент перенес хорошо, ожидаемо у него повысилась температура и продержалась полтора-два дня.

«Все родственники старшего поколения уже активно прививаются. Это единственная возможность уберечь их от заражения. Крайне важно прививать родственников 60+, потому что это люди не всегда активные, это люди — те, к которым приходят проведать бабушек, дедушек», — отметил замминистра.

Он посоветовал пожилым маломобильным жителям Татарстана оставлять заявки в поликлинике на вакцинацию, и медики обязательно сделают инъекцию на дому.