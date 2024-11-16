Все пойдет по плану, дрим-тим Трампа и РОСТКИ растут второй год: обзор событий недели

Раис Татарстана встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером

Фото: rais.tatarstan.ru

Между Москвой и Петербургом: Рустам Минниханов принял участие в заседании российского правительства и встретился с Алексеем Миллером

На неделе не обошлось без выездов Раиса Татарстана Рустама Минниханова за пределы республики с рабочими визитами. Не было зарубежных поездок из-за проводимых в Казани двух международных форумов, о которых ниже, но состоялись рабочие поездки в две столицы – Москву и Санкт-Петербург.

Во вторник в Москве Раис Татарстана принял участие в стратегической сессии российского правительства по формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. На заседании российский Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на ближайшие три года в проекте федерального бюджета предусмотрено почти 19 трлн рублей на нацпроекты.

Этот план свяжет указ Президента России с 19 национальными проектами и более чем 40 госпрограммами, а также с отраслевыми и региональными стратегиями, «дорожными картами», нормативно-правовыми актами и инвестиционными программами госкорпораций. Для Минниханова участие в стратегической сессии было особенно актуальным в свете его назначения в июле этого года председателем комиссии Государственного Совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В среду Раис Татарстана встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером для обсуждения продолжающейся работы по расширению газотранспортных мощностей в республике. Например, «Газпром» ведет подготовку к строительству газопровода-закольцовки между газораспределительными станциями «Шемордан» и «Измя» в Сабинском районе. Компания также планирует завершить строительство газопровода высокого давления для газоснабжения испытательного комплекса АО «Казанькомпрессормаш» в Зеленодольске. Помимо этого, стороны работают над строительством инфраструктуры для подачи дополнительных объемов газа предприятиям Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам».

Сотрудничество «Газпрома» с Татарстаном очень масштабное и взаимовыгодное. На сегодняшний день ООО «Газпром трансгаз Казань» обслуживает в регионе 6 компрессорных цехов, 192 газораспределительные станции, 11,2 тыс. пунктов редуцирования газа, 5,8 тыс. км магистральных газопроводов. Также в республике действует программа догазификации, на которую принято свыше 33 тыс. заявок, подключено 22 тыс. домов, газовое снабжение проложено к границам почти 28 тыс. участков.

Такое большое газовое хозяйство требует неустанного внимания как со стороны руководства республики, так и со стороны компании «Газпром». Положительно на этом взаимовыгодном сотрудничестве сказываются давние личные хорошие взаимоотношения Рустама Минниханова и Алексея Миллера.

Дональд Трамп станет хозяином Белого дома 20 января 2025 года после принятия присяги на инаугурации Фото: commons.wikimedia.org , Creative Commons Attribution 4.0

Трампизм 2.0: как формируется новая администрация Дональда Трампа и что из этого следует

Избранный президент США Дональд Трамп станет хозяином Белого дома 20 января 2025 года после принятия присяги на инаугурации. Поскольку времени до этого момента осталось совсем немного, 47-й президент начал формировать свою административную команду, свою dream team. И уже по подбору назначенных персон становится понятным будущий курс американской администрации.

Госсекретарем США должен стать сенатор из Флориды Марко Рубио. Это один из главных «ястребов» в отношении Китая в американском Конгрессе, выступающий за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.

Главой Пентагона станет колоритный ветеран Нацгвардии США Пит Хегсет, служивший в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Он возглавлял организацию по защите прав ветеранов и известен как ведущий телеканала Fox News.

Советником Трампа по нацбезопасности станет член Палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц. Он ярый сторонник мирного соглашения России с Украиной.

Также Трамп назначил на пост главы национальной разведки экс-конгрессвумен Тулси Габбард, работавшую журналисткой на все том же Fox News. Новость эта вызвала целую бурю эмоций у украинцев, которые давно вписали ее имя в список «Миротворец» в качестве «участника информационных операций России против Украины». Причина понятна – Габбард в принципе против экспансионизма Вашингтона и ей не нравится конфликт на Украине, виновником которого она считает США. Также как и подрыва «Северных потоков», к слову.

Илону Маску Трамп предложил занять пост соруководителя создаваемого агентства под названием Департамент эффективности правительства Фото: commons.wikimedia.org ,​​​​​​Creative Commons Attribution 2.0

Знаменитому бизнесмену Илону Маску Трамп предложил занять пост соруководителя создаваемого агентства под названием Департамент эффективности правительства (аббревиатура DOGE, придуманная Маском в честь талисмана его цифровой валюты Dogecoin). То есть у миллиардера, у которого все получилось с космосом, должно получиться и с наращиванием эффективности работы американской администрации.

Уже по этим назначениям видна крайне острая заточенность будущей администрации на завершение боевой фазы конфликта на Украине. Это станет ее основным приоритетом, как, впрочем, и будущая жесткая позиция по отношению к Китаю и нацеленность на завершение конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться», – сказал Трамп, выступая на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики „Америка прежде всего“», которое состоялось в его поместье Мар-а-Лаго. При этом он снова не раскрыл подробностей своего плана по разрешению украинского конфликта.

Администрация у Трампа собирается боевая, задорная и нацеленная на мирное урегулирование конфликтов на планете. Вопрос только в том, что она понимает под мирным урегулированием. Устраивает ли это Россию и другие страны? Скоро узнаем – пока же мы слышим лишь бравурные обещания.

Событие недели в «форумной» жизни республики – второй Международный форум «РОСТКИ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«РОСТКИ» растут второй год: в Казани состоялся уже II Международный российско-китайский форум

Событие недели в «форумной» жизни республики – второй Международный форум «РОСТКИ», нацеленный на развитие сотрудничества между Россией и Китаем. Сегодня сотрудничество с Поднебесной для нашей страны стало стратегическим и чрезвычайно важным. Так что любые крупные мероприятия с китайскими товарищами становятся на вес золота. И здесь Татарстан здорово отличился на фоне всех остальных российских регионов. Впервые форум «РОСТКИ» прошел в Казани в сентябре прошлого года. И прошел, кстати, весьма успешно – в нем участвовали делегации от 14 административных подразделений КНР и 57 субъектов РФ, было подписано 21 соглашение.

Хорошее начало оказалось вдохновляющим, и Раис Татарстана поручил сделать событие ежегодным. Вызовом для форума в этом году было хотя бы удержать планку прошлогоднего. Так вот, планка была не только удержана, но и поднята на новую высоту.

Судите сами: в этом году участвовали делегации уже от 26 административных подразделений Китая и было представлено 69 субъектов России. Налицо впечатляющий рост географии. В прошлогоднем форуме принимала участие большая правительственная делегация высокого уровня из Синьцзян-Уйгурского автономного района. В этом году в Казань приехало уже шесть правительственных делегаций. Впечатляет и рост количества участников – с 7 до 10 тыс. человек.

В рамках форума демонстрировалась Международная выставка Russia China Expo, занявшая около 15 тыс. кв. метров на «Казань Экспо». В ней приняли участие 35 экспонентов и более 80 соэкспонентов. Свою продукцию на выставке представили группа «ТАИФ», ОЭЗ «Алабуга», Haier, компания «Интелектуальное бурение Тайхэ Шаньси», Shaanxi Tilong Metal Materials Co., Ltd, Синьцзянский производственно-строительный корпус, Zheng Chang.

В рамках форума демонстрировалась Международная выставка Russia China Expo Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но не промышленностью единой живут россияне и китайцы – организаторы подготовили для участников форума масштабную культурную программу. В эти дни в театре имени М. Джалиля показали балет «Иакинф» о первом отечественном китаеведе Иакинфе Бичурине, получившем европейскую известность. В кинотеатре «Мир» состоялись Дни китайского кино, в Национальном музее Татарстана еще в октябре началась межмузейная выставка «Китайские коллекции музеев России», на которой представлены предметы декоративно-прикладного искусства Китая XVIII-XIX веков.

Такими темпами форум «РОСТКИ» может стать главным традиционным российско-китайским форумом. Что автоматически повлечет за собой расширение возможностей для сотрудничества Китая и Татарстана. За 2023 год объем товарооборота между ними превысил $3 млрд, а за первое полугодие 2024-го составил почти $1,5 млрд. С начала года состоялось полсотни взаимных визитов, в том числе во главе с Раисом РТ. Еще один визит Рустама Минниханова в Поднебесную запланирован на ноябрь этого года. С 28 сентября запущен прямой рейс по маршруту Казань – Шанхай, уже перевезено более 7 тыс. пассажиров.

Форум «РОСТКИ» получился весьма креативным решением Татарстана по укреплению связей с Китаем. Республика последовательно идет к роли одного из главных хабов по взаимодействию с КНР, а это дорогого стоит. Особенно в нынешние неспокойные геополитические времена.

На этой неделе состоялся традиционный международный строительный форум «РЕБУС» Фото: rais.tatarstan.ru

Что не так с агломерациями: на форуме «РЕБУС: Агломерации. Вызовы. Перспективы» критиковали бездумную жилую застройку

Еще одно событие форумной жизни республики на этой неделе – состоялся традиционный международный строительный форум «РЕБУС». В этот раз он стал частью «РОСТКов». На пленарной сессии форума обсуждали российский опыт создания агломераций – себя презентовали, конечно же, Татарстан, а также Чувашия и Кировская область.

Рустам Минниханов в своем выступлении особо отметил, что республика одной из первых в России определила агломерации как главные точки роста региональной экономики. Регион развивает сразу три агломерации – Казанскую, Камскую и Альметьевскую, в которых проживают более 3 млн человек, или 77% населения республики. На эти территории приходится 85% ВРП Татарстана.

Для более эффективного развития в 2022 году был создан Институт пространственного планирования РТ. Одна из основных его задач заключается как раз в разработке мастер-планов развития агломераций. Казанская уже готова – сформированы решения по сбалансированной застройке столицы и пригородных районов, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, проработаны вопросы экологии.

Рустам Минниханов в своем выступлении особо отметил, что республика одной из первых в России определила агломерации как главные точки роста региональной экономики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В рамках своего послания Федеральному Собранию в текущем году Президент России Владимир Путин поручил разработать 200 мастер-планов для агломераций и крупных городов. И, конечно же, мы готовы поделиться опытом, тиражировать свои наработки и помочь регионам», – заявил на форуме Раис Татарстана.

Развитие городской агломерации должно быть сбалансированным. По словам Минниханова, во главу угла здесь должны быть поставлены не аппетиты застройщиков, а интересы населения. «Если социальной сферы нет, рабочих мест нет, то возникает маятниковая миграция. Она серьезно дисбалансирует ситуацию», – заметил он.

Тема гармоничного развития городских агломераций теперь особенно близка руководителю республики еще и в связи с упомянутым назначением его председателем комиссии Госсовета РФ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В пользу этого назначения сыграли передовые позиции Татарстана по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

В проект «Инфраструктура для жизни» включено восемь федеральных проектов: «Развитие населенных пунктов», «Новые жилищные возможности», «Ипотека», «Городская среда», «Обновление жилищного фонда», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Инфраструктурное меню», «Новый ритм строительства». Так что с учетом этой административной нагрузки, легшей на Минниханова, Татарстан становится опорным регионом и по продвижению новых передовых практик развития городских агломераций.

Что и было подтверждено на «РЕБУСе» – еще одном форуме с большим потенциалом развития.

Главу Альметьевского района Тимура Нагуманова освободили от должности. О досрочном прекращении полномочий он попросил сам после пяти лет руководства районом Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

Из Альметьевска в парламент: в районе сменился глава администрации

Событие недели в районной жизни Татарстана – главу Альметьевского района Тимура Нагуманова освободили от должности. О досрочном прекращении полномочий он попросил сам после пяти лет руководства районом. Руководить нефтяным краем будет Гюзель Хабутдинова, практически вся карьера которой связана с «Татнефтью».

В тот же день был опубликован Указ руководителя республики, возлагающий на Нагуманова обязанности полномочного представителя Раиса Татарстана в Государственном Совете РТ. Следует заметить, что сам факт такого предложения говорит о высокой оценке руководством республики успешной деятельности Тимура Нагуманова на посту главы большого района. На долю этой территории приходится более 30% промышленного производства республики – в прошлом году альметьевские предприятия отгрузили товаров на 1,6 трлн рублей (первое место в Татарстане). Валовой территориальный продукт района составил в 2023 году 651,4 млрд рублей.

Руководить такой важной для Татарстана территорией, где необходимо учитывать интересы «Татнефти», далеко не просто, но экс-глава справился с возложенными на него обязанностями. Во всяком случае, не было никаких конфликтов между делегированным из Казани руководителем и местными элитами, а было, напротив, плодотворное рабочее сотрудничество.

«Вместе мы реализовывали много проектов. Вместе переживали и пандемию, и начало СВО, и все неопределенности, связанные с этим. Вместе создавали проекты, которые сегодня служат на благо нашего города», – поблагодарил Нагуманова за вклад в развитие города и района глава «Татнефти» Наиль Маганов.

За эти пять лет Альметьевск встал на уровень одного из лучших городов в стране по качеству жизни – здесь построено много нового современного жилья, большое внимание уделяется общественным пространствам. Город стал удобным и комфортным, а Альметьевский район занимает третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана.

На смену Нагуманову приходит ставленник «Татнефти», уже экс-глава компании «Татшина» Гюзель Хабутдинова Фото: rais.tatarstan.ru

На смену Нагуманову приходит ставленник «Татнефти», уже экс-глава компании «Татшина» Гюзель Хабутдинова.

«Человек для района не новый. Вы ее прекрасно знаете. Она родилась и выросла в Альметьевске и с 1992 года занимала ответственные должности на предприятиях „Татнефти“. Последние семь лет успешно руководила шинным подразделением компании в Нижнекамске», — отметил глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров на представлении нового руководителя. Он дал наказ обеспечивать в районе стабильность, общественный порядок, безопасность граждан, бесперебойную работу всех служб обеспечения жизнедеятельности территории, учреждений социальной сферы, своевременную реализацию мероприятий в рамках федеральных и республиканских программ.