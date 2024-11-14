Китайские «Танки» и гоночные «КАМАЗы»: что показали Минниханову на Russia China Expo

Рустам Минниханов поприветствовал гостей и участников Международная выставка Russia China Expo

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ожидаем конкретных договоренностей и подписания соглашений»

«Признательны нашим китайским партнерам, что они откликнулись на наше приглашение. Сегодня благодаря личным усилиям глав государств – Российской Федерации и Китайской Народной Республики – есть хорошая возможность максимально активно работать на межрегиональном уровне», – такими словами поприветствовал гостей и участников выставки Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в конце октября состоялся саммит БРИКС, в котором участвовала китайская делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Основные мероприятия как раз прошли в комплексе «Казань Экспо», где сегодня проводится форум «РОСТКИ».

«В рамках форума также организована выставка Russia China Expo, которая представляет крупные российские и китайские инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации технологических решений. Конечно же, в рамках форума ожидаем конкретных договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими компаниями», – добавил Минниханов.

Хэ Чжунъю отметил, что российско-китайская дружба имеет давнюю историю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь заместитель секретаря комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района господин Хэ Чжунъю отметил, что российско-китайская дружба имеет давнюю историю.

«Сегодня наши страны демонстрируют новый формат эффективного международного взаимодействия. Форум „РОСТКИ“ способствует всестороннему укреплению наших отношений», – подчеркнул он.

Гонки на «КАМАЗе» и Высшая школа нефти

Масштабная экспозиция развернулась на площади более 10 тыс. квадратных метров. На входе в зал выставки расположилась арт-инсталляция из трех фигур: медведя, барса и панды, символизирующих Россию, Китай и Татарстан.

Гости сразу же попадали на стенд Татарстана, где демонстрировались достижения республики в различных отраслях. Презентацию республики провела руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Презентацию республики провела руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина Фото: rais.tatarstan.ru

Рядом расположился стенд команды «КАМАЗ-мастер» с одним из автомобилей, мобильным магазином и небольшой виртуальной игровой площадкой, где любой желающий мог поучаствовать в гонке за рулем «КАМАЗа». Китайцы с удовольствием поднимались в кабину гоночной машины.

В противовес на выставке китайцы выставили «Танки» – новые модели представительского класса марки TANK.

По соседству с ним гости форума могли поближе познакомиться с альметьевской Высшей школой нефти. Здесь участникам рассказали о программах подготовки специалистов и продемонстрировали макет всего учебного комплекса.

Помимо промышленных достижений Татарстан представил и туристический потенциал республики. Одним из стендов стал санаторно-курортный комплекс «Аква-Вита» в Верхнеуслонском районе общей площадью 163 тыс. квадратных метров.

Китайцы с удовольствием поднимались в кабину гоночного «КАМАЗа» Фото: rais.tatarstan.ru

Обмен культурными ценностями

На выставке была и культурная составляющая, организовано множество мастер-классов по росписи деревянных изделий, вышивке, игре на народных музыкальных инструментах, национальным играм и танцам, кружевоплетению и многое другое.

Казанский федеральный университет познакомил с китайскими традициями, можно было попрактиковаться в каллиграфии, настольных играх, плетении узелков и использовании палочек для еды.

В экспозиции приняли участие и ряд китайских компаний. Так, среди стендов особенно выделились производство микроплат для любых видов техники – их сделают под запрос покупателя.

Также крупными стендами представили транспортное оборудование, зерносушилки, строительную отрасль, интеллектуальное ирригационное оборудование, «умные» бурильные установки и байдзю – китайский алкогольный напиток, который могли попробовать все желающие.