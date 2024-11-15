«Круто поменяли жизнь»: у руля Альметьевска встала Хабутдинова, Нагуманов едет в Казань

Тимура Нагуманова сегодня освободили от должности главы Альметьевского района – он переходит на новую работу

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«После того, что мы пережили в эти годы, нам уже ничего не страшно»

Сегодня на внеочередной сессии совета Альметьевского района отправили в отставку главу – 41-летнего Тимура Нагуманова. О досрочном прекращении полномочий он попросил сам после пяти лет руководства районом.

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров раскрыл интригу – Нагуманов продолжит работать в качестве помощника Раиса республики Рустама Минниханова. Через пару часов пресс-служба руководителя республики сообщила, что опубликован Указ Раиса РТ – Нагуманов получил обещанную должность и на него возложили обязанности полномочного представителя Раиса РТ в Государственном Совете Татарстана.

«Спасибо отдельное Рустаму Нургалиевичу за то, что предложил мне дальнейшее место работы, связанное с выполнением непосредственно его задач и функций. Для меня это будет очень интересный новый опыт, который я с удовольствием реализую», — заявил экс-глава Альметьевского района

Нагуманов также поблагодарил коллег за работу в Альметьевске.

«Для меня эти пять с половиной лет будут таким большим жирным плюсом в памяти. Я буду вспоминать с позитивом это время. Считаю, что мы многое смогли. Есть вопросы, которые не решены до конца, но есть понимание, как с ними работать дальше. Всем здесь присутствующим желаю успехов. После того, что мы пережили в эти годы, я думаю, нам уже ничего не страшно, поэтому уверенно все смотрят в будущее», — заключил Тимур Нагуманов.

Нагуманов продолжит работать в качестве помощника Раиса республики Рустама Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

«Вы круто поменяли свою жизнь»

Нового руководителя по поручению Раиса РТ представил Асгат Сафаров. Им стала Гюзель Хабутдинова, уже экс-глава компании «Татшина». Пока она будет в должности и.о. руководителя исполнительного комитета. Для того, чтобы стать главой, ей нужно пройти ряд процедур, в том числе избраться депутатом на выборах в сентябре следующего года.

«Человек для района не новый. Вы ее прекрасно знаете. Она родилась и выросла в Альметьевске и с 1992 года занимала ответственные должности на предприятиях „Татнефти“. Последние 7 лет успешно руководила шинным подразделением компании в Нижнекамске», — рассказал Сафаров.

Руководитель Администрации отметил, что перед новым руководителем огромный объем работы.

«Я уверен, что большой опыт и прекрасные человеческие качества Гюзель Мударисовны позволят эффективно руководить Альметьевским муниципальным районом», — подчеркнул Сафаров.

Он дал наказ обеспечивать в районе стабильность, общественный порядок, безопасность граждан, бесперебойную работу всех служб обеспечения жизнедеятельности территории, слаженную работу учреждений социальной сферы, своевременную реализацию мероприятий в рамках федеральных и республиканских программ.

Сафаров поздравил Хабутдинову с юбилеем – накануне она отметила 55-летие.

«Вчера вы отпраздновали свой день рождения, и одновременно круто поменяли свою жизнь. Надеюсь, весь свой опыт и энергию с сегодняшнего дня вы направите как раз на решение этих актуальных задач во благо альметьевцев. Желаю вам здоровья, счастья», — пожелал Сафаров.

Новый руководитель поблагодарила альметьевцев за доверие.

«Сегодня, действительно, волнительный для меня день. Новая веха в моей судьбе, новый этап. Так уж получилось, что он совпал по времени с датой рождения. Понимаю, что предстоят серьезные задачи. Понимаю всю ответственность, которая возложена. Понимаю, что есть надежный состав, и понимаю, что вместе нам надо будет идти, решать задачи, которые есть, и достигать цели», - обратилась Гюзель Хабутдинова к участникам заседания.

Нового руководителя по поручению Раиса РТ представил Асгат Сафаров. Им стала Гюзель Хабутдинова Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«Мы открыты для нового и не терпим ничего, что мешает нормальной жизни людей»

Не мог не прокомментировать перестановки на сессии генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. В городе находится штаб-квартира одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Она же и обеспечивает одни из лучших показателей района по социально-экономическому развитию, бюджет за счет налоговых отчислений и социальную среду через благотворительность.

Он поблагодарил Нагумановаа за вклад в развитие города и района.

«Вместе мы реализовывали много проектов. Вместе переживали и пандемию, и начало СВО, и все неопределенности, связанные с этим. Вместе создавали проекты, которые сегодня служат на благо нашего города», - отметил Маганов.

Тимуру Нагуманову он пожелал успехов на новом месте работы, где бы он ни работал, всегда помнить, что есть такой город Альметьевск, в котором живут очень талантливые, трудолюбивые люди и большие патриоты своей малой родины. А также вручил почетную грамоту.

Преемницу Тимура Нагуманова – Гюзель Хабутдинову глава нефтяного концерна охарактеризовал как умелого руководителя, всю жизнь посвятившего компании. Ей подчинялся многотысячный коллектив, который работает во множестве регионов Российской Федерации.

«Гюзель Хабутдинова - очень трудолюбивый, требовательный руководитель. Я уверен, что она прошла большую школу. У нее уже в гены зашли ценности и традиции компании – это наши общие традиции, в которых, на первом месте человек. Все дела делаются командой, мы открыты для всего нового и не терпим ничего того, что мешает нормальной жизни людей», - заключил Маганов.

Пока Хабутдинова будет в должности и.о. руководителя исполнительного комитета Фото: rais.tatarstan.ru

Кто такая Гюзель Хабутдинова?

У Гюзель Хабутдиновой два высших образования: в 1992 году окончила Казанский государственный университет, в 2002-м Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Работать начала в 1992 году инженером в информационно-вычислительном центре «Татнефти». Затем экономистом в НГДУ «Альметьевнефть».

Карьера Хабутдиновой взлетела в 2007 году, когда она стала первым заместителем директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам. С 2017 года она руководила предприятием в статусе и. о директора, с 2019 года – полноправно.

Управляющая компания объединяла шинный бизнес «Татнефти», включая производство – «Нижнекамскшину» и сбыт продукции – «Торговый дом “КАМА”».

Однако на фоне санкций компанию продали принадлежащему правительству РТ «Татнефтехиминвест-холдингу». Предприятие сменило название на «‎Татшину», главой осталась Хабутдинова.

В 2020 году Гюзель Хабутдинова победила в конкурсе «Руководитель года-2020» в номинации «За высокую конкурентоспособность» Фото: tatarstan.ru

«Миссия выполнена»

Гюзель Хабутдинова – заслуженный экономист Республики Татарстан. В 2020 году она победила в конкурсе «Руководитель года-2020» в номинации «За высокую конкурентоспособность».

Она участвовала в реализации ряда важных сделок для компании. Например, при ней началась экспансия за рубежом – в 2021 году было начало строительство первого в Казахстане шинного завода мощностью 3 млн легковых и 500 тыс. грузовых шин в год.

Источник «Татар-информа», знакомый с ситуацией, заявил, что миссия Гюзель Хабутдиновой в нефтяной отрасли выполнена, она прошла большой путь, проявила себя как опытный менеджер. И то, что ей доверили руководство Альметьевским районом, в этом нет ничего удивительного.

Новое назначение говорит о том, что «Татнефть» вернулась к старой схеме, когда город курировали выходцы из нефтяной отрасли. Исключением стали последние два мэра – Айрат Хайруллин, который до назначения в 2015 году был помощником президента Республики Татарстан по экономическим вопросам, а сейчас возглавляет Минцифры РТ и Тимур Нагуманов, который переехал в Альметьевск в 2019 году, оставив должность бизнес-омбудсмена Татарстана.

Альметьевский район занимает третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Альметьевск отличается «суперкачеством жизни»

Альметьевский район занимает третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан.

На долю района приходится более 30% промышленного производства республики – в прошлом году предприятия отгрузили товары на 1,6 трлн рублей. По этому показателю район на первом месте в Татарстане. Валовой территориальный продукт в 2023 году составил 651,4 млрд рублей.

В интервью «Татар-информу» Нагуманов подчеркивал, что Альметьевск отличается «суперкачеством жизни». Здесь есть рабочие места, поэтому, по его словам, абсолютно каждый специалист будет востребован. Также в нефтеграде строится современное жилье, большое внимание уделяется общественным пространствам.

«Альметьевск находится на уровне столицы нашей республики, во многом на уровне столицы нашей страны, на уровне многих мировых городов. Да, со своей спецификой, но качество жизни у нас очень высокое. При этом город суперкомпактный, удобный, комфортный, практически отсутствуют пробки», - говорил экс-глава района.

В то же время Нагуманов не раз говорил о том, что Альметьевск не застрахован от рисков, с которыми рано или поздно сталкиваются все моногорода. По его мнению, району необходимо диверсифицировать экономику, поэтому ставку он делал на развитие бизнеса.

В этом году он представил Стратегию развития города до 2040 года. В ней он называл три взаимозависимых стратегических линии развития: стать самой привлекательной территорией для проживания, двукратно увеличить количество жителей и создать все условия для опережающего развития малого и среднего бизнеса.

«Наша главная цель — преодолеть монозависимость и получить максимальную, прежде всего экономическую, устойчивость. Конечно, нефтяная промышленность — это основа экономического благополучия района. Однако одновременно это и риск зависимости от колебаний глобального рынка. Учитывая, что здесь занято более 60% трудоспособного населения Альметьевского района, это может создать проблемы, характерные для моногородов», — пояснил Нагуманов.

Главной болью города остается общественный транспорт Фото: vk.com/nagumanovtd

Две большие проблемы – транспорт и ЖКХ

Вставшая у руля Альметьевского района Гюзель Хабутдинова стала второй женщиной в Татарстане, которая возглавила муниципальный район. Первой была Татьяна Воропаева, трудившаяся 6 лет главой Заинского района.

Преемнице Нагуманова в новой должности предстоит решить ряд проблем Альметьевска. Главной болью города остается общественный транспорт, а точнее нехватка специалистов для него, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства.

За прошлый год в социальных сетях зафиксирована почти 1 тыс. жалоб альметьевцев, связанных со сферой ЖКХ, при этом каждое пятое обращение касается недостатков деятельности управляющих компаний. На отчетной сессии в феврале этого года Алексей Песошин указал Нагуманову на «белые пятна» и озвучил пути решения проблем.