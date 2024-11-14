«Опыт где можем взять? В Китае»: какими должны быть идеальные российские агломерации

На планерной сессии обсуждали российский опыт создания агломераций, себя презентовали, конечно же, Татарстан, а также Чувашия и Кировская область

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что отличает три агломерации Татарстана

В этом году международный форум «РЕБУС», посвященный городским агломерациям, стал частью более крупного российско-китайского форума «РОСТКИ». На планерной сессии обсуждали российский опыт создания агломераций, себя презентовали, конечно же, Татарстан, а также Чувашия и Кировская область.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика одной из первых в России определила агломерации как главные точки роста региональной экономики. Регион развивает сразу три агломерации – Казанскую, Камскую и Альметьевскую.

Казанская агломерация — это научно-образовательный, а также авиастроительный центр. Здесь же находится крупный нефтехимический комплекс и активно развиваются IT-технологии.

«Камская агломерация — это машиностроение. День машиностроителя мы проводим в Набережных Челнах, поскольку там крупнейший автомобильный завод КАМАЗ и сопутствующие предприятия сконцентрированы в Камской зоне. На этой же территории — ОЭЗ "Алабуга". И, конечно, нефтехимический кластер — это Нижнекамск», — рассказал Минниханов.

Альметьевск — это нефтяная столица Татарстана, что характеризует всю агломерацию. По словам Раиса Татарстана, у каждой агломерации должны быть центры притяжения, своего рода магниты.

Рустам Минниханов отметил, что республика одной из первых в России определила агломерации как главные точки роста региональной экономики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов назвал главную ошибку при развитии агломераций

В трех агломерациях республики проживает более 3 млн человек, а это 77% населения республики. На эти территории приходится 85% валового регионального продукта (ВРП) Татарстана.

Для более эффективного развития в 2022 году создали Институт пространственного планирования РТ. Одна из основных его задач — разработка мастер-планов развития агломераций. Казанская уже готова – подготовлены решения по сбалансированной застройке Казани и пригородных районов, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, проработаны вопросы экологии.

«В текущем году институт завершает работу по разработке мастер-плана Камской агломерации. Следующий этап — это Альметьевская агломерация», — добавил Минниханов.

Создать гармоничную агломерацию — это серьезная наука, ведь без развитой социальной инфраструктуры и рабочих мест возведенные квадратные метры станут источником больших проблем.

«70% жилья — в этой зоне из трех агломераций Татарстана. Ну как ее не балансировать? Мы поняли, что это была наша самая большая ошибка. Мы взялись эту задачу решать, но если бы к этому пришли раньше, то многих ошибок бы не сделали», — признал Рустам Минниханов.

По его словам, во главе угла должны быть не аппетиты застройщиков, а интересы населения. «Если социальной сферы нет, рабочих мест нет, то возникает маятниковая миграция. Она серьезно дисбалансирует ситуацию», – заметил он.

«В текущем году институт завершает работу по разработке мастер-плана Камской агломерации. Следующий этап — это Альметьевская агломерация» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Удержать молодежь в агломерациях попытаются образовательными центрами

Кадровая проблема сейчас самая острая для экономики Татарстана и, конечно, актуальная для агломераций. При их развитии нужно думать, как удержать там молодежь. Сделать это можно как комфортной городской средой и социальными объектами, но не только, считает Рустам Минниханов. Отдельное внимание надо уделить образованию.

«Должны быть хорошие учебные заведения, и средние специальные, и якорные вузы», — сказал руководитель республики.

Так, например, в Набережных Челнах должно быть сильное техническое образование, а в Нижнекамске — Высшая школа химии, отталкиваясь от специализации агломераций. В Альметьевске, по словам Минниханова, благодаря помощи «Татнефти» удалось создать научно-образовательный центр «Высшая школа нефти» с приглашением лучших специалистов и созданием современных лабораторий. Без мощных образовательных центров промышленность Татарстана не сможет двигаться, уверен Раис РТ.

«Самое главное — люди. Грамотные, обученные, с лидерскими качествами и профессиональными навыками. Мы поняли, что надо серьезно думать о молодом поколении. На кого рассчитывать? На тех людей, кто живет, например, в Альметьевске, Нижнекамске, в Набережных Челнах», — заявил Рустам Минниханов.

Пока есть проблема, что молодежь уезжает из этих городов. Вероятно, что комплексное развитие агломераций затормозит этот процесс.

«В агломерациях все должно быть сбалансировано. Это мощные экономические составляющие региональной экономики Татарстана», — заявил Минниханов.

Никита Стасишин предложил развивать мини-агломерации в небольших городах и на селе, чтобы прирастать демографически Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минстрой РФ выступил за мини-агломерации для поднятия демографии

Нельзя гнаться только за агломерациями и жесткой урбанизацией, считает замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Он предложил развивать мини-агломерации в небольших городах и на селе, чтобы прирастать демографически. При этом они должны быть обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, то есть комфортным качеством жизни. Задача Минстроя России в этой связи — несмотря ни на что, обеспечить финансирование.

«Сейчас непростое время будет в жилищном строительстве. Мы прекрасно понимаем, какая сегодня стоимость обслуживания кредитов. Здесь не надо на ключевую ставку смотреть, нужно смотреть на затраты, которые несут застройщики, в том числе при строительстве всей необходимой инфраструктуры», — заявил Стасишин.

В составе себестоимости жилья обслуживание кредита достигает 50%. Рыночную ставку по ипотеке в России замглавы строительного ведомства назвал заградительной и сказал об адресных мерах поддержки, которые существуют.

«Нельзя просто строить голые квадратные метры, даже в агломерации. Нужно создавать абсолютно новое качество жизни, которое даже в агломерации способствовало бы улучшению демографии. Это, наверное, самое основное», — заключил замминистра.

Ильсур Метшин: «Если сравнивать нас с китайскими коллегами, то мы тихо идем, почти стоим. По сравнению с тем, как надо быстро двигаться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Опыт Китая в развитии агломераций – путеводная звезда для Татарстана

В то время как приглашенные участники сессии из Каира и Пакистана нахваливали Казань за темпы развития и интересовались опытом Татарстана, республика говорила о достижениях Китая в развитии агломераций.

«Если сравнивать нас с китайскими коллегами, то мы тихо идем, почти стоим. По сравнению с тем, как надо быстро двигаться», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Брать опыт Китая за основу при развитии агломераций в Татарстане призвал и Рустам Минниханов.

«Эта тема очень важна, а у нас не хватает компетенций. Опыт где мы можем взять? У наших партнеров из Китая, они открыты. У нас есть соглашения на уровне многих китайских провинций», — отметил он.

Раис Татарстана подчеркнул, что если сейчас наделать ошибок, то исправить их будет или невозможно, или очень дорого. Поэтому подходить к развитию агломераций надо с умом и комплексно.

При этом надо не забывать и про другие территории, отметил Минниханов. Да, есть опорные пункты, определенные Президентом России Владимиром Путиным, но 40% населения страны живет за их пределами. Поэтому Раис Татарстана призвал обеспечить всем гражданам хотя бы равные условия.