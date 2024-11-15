Энергетика, логистика и производство: как дружат Россия и Китай и при чем здесь Татарстан

Красной нитью через весь форум проходила мысль о крепкой дружбе между Россией и Китаем

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня отношения России и КНР находятся в высшей точке»

Красной нитью через весь форум проходила мысль о крепкой дружбе между Россией и Китаем. Символично, что пленарная сессия началась с музыкального представления, где были органично смешаны в одну композицию национальные мотивы Китая, России и Татарстана.

«За 75 лет связи России и Китая прошли проверку временем. Сегодня они находятся на беспрецедентно высоком уровне. Особую роль играют взаимоотношения лидеров наших стран. С начала года прошли уже три встречи Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина», – заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Товарооборот между странами растет, и сегодня создаются все условия для сотрудничества между предпринимателями России и Китая. В следующем году ожидается также общий рост взаимного экспорта.

Александр Новак: «Особый скачок взаимодействия придало открытие в Казани Генерального консульства КНР. Уверен, благоприятные экономические условия и заинтересованность руководства Татарстана будут способствовать дальнейшему укреплению связей» Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан – один из активных регионов по взаимодействию с Китаем»

Особую роль в этом сотрудничестве играет Татарстан. Здесь уже давно реализуется множество совместных с Китаем проектов. Между многими городами заключены побратимые соглашения.

«Между Татарстаном и Китаем реализуются соглашения торгово-экономического, научно-технологического и гуманитарного профиля. В регионе работают известные компании по производству бытовой техники из КНР, с участием китайских компаний выпускаются автомобили. Особый скачок взаимодействия придало открытие в Казани Генерального консульства КНР. Уверен, благоприятные экономические условия и заинтересованность руководства Татарстана будут способствовать дальнейшему укреплению связей», – сказал Новак.

По его словам, между нашими странами сложились дружеские и конструктивные деловые отношения. На сегодняшний день подписано 117 соглашений о сотрудничестве между 43 регионами России и провинциями Китая.

Рустам Минниханов: «Наша встреча на площадке – это хорошая возможность, чтобы подвести итоги, обменяться мнениями о ходе реализации проектов и наметить приоритеты на будущее» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов: «На форуме «РОСТКИ» можем подвести итоги и наметить планы на будущее»

Не случайно именно в Татарстане проходит форум «РОСТКИ» и обсуждаются дальнейшие пути взаимодействия России и Китая, так как республика уделяет большое внимание совместному сотрудничеству и готова дальше способствовать развитию отношений двух стран, подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Наша встреча на площадке — это хорошая возможность, чтобы подвести итоги, обменяться мнениями о ходе реализации проектов и наметить приоритеты на будущее», — заявил Раис Татарстана.

Он добавил, что за последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Подтверждением этого стал визит китайской делегации во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином в Казань на саммит БРИКС.

Что касается конкретных направлений работы, то особенно Минниханов остановился на логистике.

«Сегодня для наших стран очень актуален вопрос логистики. В Китае реализуется грандиозный проект “Один пояс – один путь”, который подразумевает создание новых международных транспортных коридоров. В конце прошлого года введена трасса М12, которая входит в состав коридора “Европа – Западный Китай”», – отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что Татарстан и Китай активно сотрудничают по многим направлениям: в республике работает множество крупных китайских предприятий, а товарооборот ежегодно растет. Руководитель республики напомнил, что недавно открылся и прямой рейс между Казанью и Шанхаем.

«Очень надеюсь, что прямые рейсы будут открыты и с другими городами Китая», – добавил Минниханов.

Игорь Левитин: «В будем наша совместная работа должна быть направлена на этот транспортный коридор, так как он получается наиболее быстрым и комфортным» Фото: rais.tatarstan.ru

«Россия и Китай должны обратить внимание на Северный морской путь»

Продолжил разговор о логистике помощник Президента России Игорь Левитин. Он привел в пример карту, где обозначены главные транспортные пути между странами Азии, Африки и России. Особое внимание и наибольшие усилия необходимо приложить для развития Северного морского пути, уверен он.

«В будем наша совместная работа должна быть направлена на этот транспортный коридор, так как он получается наиболее быстрым и комфортным. Нам предстоит сделать его более конкурентным, чтобы он смог соперничать с путями через Африку и Суэцкий канал», – пояснил Левитин.

Еще одной проблемой он назвал разницу в стандартах железных дорог в разных странах. По его словам, если прийти к единой системе, тогда товарооборот станет намного более комфортным и доступным.

Го Куйлун: «Обе страны имеют большой потенциал во взаимодействии в сфере нефти, природного газа и новой энергетики» Фото: rais.tatarstan.ru

«У России и Китая огромный потенциал для сотрудничества в энергетике»

Помимо уже широко развитых направлений сотрудничества есть огромный потенциал в сфере энергетики, считает генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Го Куйлун.

«Перспективы торговли Китая и России. Прежде всего, будет углубляться сотрудничество в энергетике. Обе страны имеют большой потенциал во взаимодействии в сфере нефти, природного газа и новой энергетики. Кроме того, более тесное сотрудничество российских и китайских компаний нас ждет в сфере умного оборудования и технологий», – уверен эксперт.

По его словам, для сохранения динамики роста взаимодействия России и Китая странам необходимо укреплять сотрудничество по инициативе «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза, а также упрощать транспортировку грузов и делать ее более дешевой.

Александр Бабаков: «Важно не просто научиться рассчитываться в другой валюте, но и найти такую систему, которая исключала бы политизацию и работала в интересах государств» Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужна своя платежная система для БРИКС, которая не сможет стать политическим оружием»

В контексте экономического сотрудничества не только России и Китая, но и стран БРИКС в целом напрашивается создание собственной платежной системы и валюты. Это позволит уйти от доллара, который сейчас пытаются использовать как средство давления. С такой идеей на пленарной сессии заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

«На саммите БРИКС в Казани был продемонстрирован особый приоритет этого направления. Важно не просто научиться рассчитываться в другой валюте, но и найти такую систему, которая исключала бы политизацию и работала в интересах государств. Уверяю, новая платежная система появится, работа ведется», – отметил он.

Важно предусмотреть в новой системе не только расчеты, но и инвестиционные и накопительные элементы, что сделает ее более универсальной и полезной для стран, добавил Бабаков.

Подводя итог пленарной сессии Рустам Минниханов предложил в следующем году провести форум «РОСТКИ» в конце августа Фото: rais.tatarstan.ru

В 2025 году форум «РОСТКИ» пройдет в Казани в конце августа

Подводя итог пленарной сессии, Рустам Минниханов предложил в следующем году провести форум «РОСТКИ» в конце августа.

«Мы посовещались и решили провести форум в августе, когда в Казани тепло, хорошо, природа прекрасная», – улыбнулся Раис РТ.

Статистическими итогами этого года с журналистами поделилась глава АИР РТ Талия Минуллина. В форуме приняли участие более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китая.

По ее словам, всего на форуме проведено 77 конференций различной тематики, от IT-индустрии и нефтепереработки до культуры и туризма.

Культурная программа форума включала в себя более 30 различных мероприятий.

«Кроме того, участники высадили деревья, поскольку форум называется “РОСТКИ” и на зеленую тематику сегодня делается особенный акцент», – отметила глава АИР РТ.

Всего на форуме было подписано 31 соглашение, заключила Минуллина.