«Все осознаю, но в СИЗО не хочу»: после смертельного ДТП водитель Porsche взят под стражу

Сегодня Приволжский суд Казани арестовал 33-летнего Василия Барнабишвили Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Прятал лицо и просил удалить журналистов из зала»

Сегодня Приволжский суд Казани арестовал 33-летнего Василия Барнабишвили, совершившего смертельное ДТП на улице Карла Маркса у ТЦ «Корстон» вечером в минувшее воскресенье. Двигаясь за рулем Porsche по Ершова со стороны «Корстона», он превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой». За рулем отечественной легковушки ехал 39-летний Максим Крайчик.

После столкновения оба автомобиля на скорости врезались в ограждения у тротуара. Максим Крайчик от полученных травм скончался на месте. Сразу после ДТП Василий Барнабишвили уехал в седьмую городскую больницу Казани. Именно там на следующий день его задержали полицейские. К слову, сегодня в суде, когда проходил мимо журналистов, Василий заметно хромал.

В зал суда его завел конвой. Чтобы скрыть свое лицо от прессы, Василий надел кепку и медицинскую маску, выглядел он слегка расстроенным. О том, что он пару дней попал в серьезное ДТП, напоминал только бинт на ноге. Первым делом он с защитником попытались удалить из зала суда журналистов. Суд ходатайство о закрытии процесса оставил без внимания.

Василия обвиняют по статье о нарушении правил дорожнго движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ней ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

После столкновения оба автомобиля на скорости врезались в ограждения у тротуара Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Осознаю преступление, раскаиваюсь, но в СИЗО не хочу»

«Я осознаю, что совершил преступление, и раскаиваюсь. Готов выплатить ущерб пострадавшим», – сказал суду Василий Барнабишвили.

Ссылаясь на проблемы со здоровьем, пожилую маму и необходимость возмещения ущерба пострадавшим, Василий пытался убедить суд, что его не нужно отправлять в СИЗО, просил поместить его под домашний арест в одной из двух своих квартир.

«У меня есть проблемы со здоровьем – гастрит и грыжа имелась», – поделился Василий Барнабишвили.

«Максим был для меня самым близким человеком»

Как стало известно «Татар-информу», погибшего в этом ДТП Максима Крайчика похоронили сегодня. Никого из его родных в суде на избрании меры пресечения обвиняемому, по понятным причинам, не было. Но в дальнейшем брат Максима планирует участвовать в судебном разбирательстве. По его собственному признанию, Максим был для него самым близким человеком.

«Работящий и добрый – он всегда был рад помочь. Был активным болельщиком команды по хоккею с мячом “Ракета”, сам занимался спортом, недавно выполнил нормативы кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию. Он был крестным моего сына», – рассказал брат Максима Анатолий Крайчик.

Та машина, на которой в воскресенье разбился Максим, по словам брата, была давней его мечтой. До этого у него была подержанная «Лада Гранта», а он хотел купить новый автомобиль. И осуществил мечту – в марте этого года взял кредит на новую «Гранту».

«Он был небогатый, простой человек, но очень хотел себе новую машину», – рассказал Анатолий Крайчик.

В свою очередь Василий Барнабишвили – бизнесмен, учредитель фирмы с многомиллиардной выручкой. Гражданином России он не является, хотя, по собственному же признанию, в Казани живет давно. Здесь учился в школе, потом в вузе. Гражданин Казахстана Василий Барнабишвили объяснил суду, что гражданство России получить хотел давно, только вот руки никак не доходили. Но сейчас все-таки решился и в ближайшее время пообещал его оформить. Автомобиль, на котором ехал в тот роковой день Василий, также является собственностью компании.

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Суд доводы о проблемах со здоровьем не убедили – он постановил заключить Василия Барнабишвили под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 30 августа.

Василий на этот вердикт суда никак не отреагировал, равно как и на вопросы от журналистов.