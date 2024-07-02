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Суд отправил в СИЗО водителя Porsche, совершившего смертельное ДТП в центре Казани
Сегодня Приволжский суд Казани избрал меру пресечения для водителя Porsche, совершившего смертельное ДТП.
33-летний бизнесмен Василий Барнабишвили пробудет в СИЗО до 30 августа. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Отправляться сегодня в СИЗО, по всей видимости, не входило в планы Барнабишвили. Раскаявшись и заявив об осознании содеянного, он выступил против заключения под стражу из-за проблем со здоровьем.
«У меня проблемы со здоровьем – гастрит и грыжа», – сообщил он.
Также выяснилось, что мужчина является гражданином Казахстана и не имеет российского гражданства.
«Все не мог оформить гражданство. Но сейчас обязательно сделаю. Я учился здесь в школе, у меня здесь мама живет», – добавил Барнабишвили.
По предварительным данным, Василий за рулем Porsche вылетел на полосу встречного движения, протаранив автомобиль «Лада Гранта» под управлением 39-летнего мужчины. От удара оба автомобиля отлетели в ограждение. Водитель «Лады» погиб на месте.
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