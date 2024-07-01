Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП у ТЦ «Корстон» в Казани

Как стало известно «Татар-информу», после смертельного ДТП возле ТЦ «Корстон» в центре Казани задержан 33-летний водитель Porsche Cayman.

Как выяснило агентство, завтра суд изберет мужчине меру пресечения.

По предварительным данным, 33-летний уроженец Казахстана за рулем Porsche не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».