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Происшествия 1 июля 2024 17:49

Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП у ТЦ «Корстон» в Казани

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Как стало известно «Татар-информу», после смертельного ДТП возле ТЦ «Корстон» в центре Казани задержан 33-летний водитель Porsche Cayman.

Как выяснило агентство, завтра суд изберет мужчине меру пресечения.

По предварительным данным, 33-летний уроженец Казахстана за рулем Porsche не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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