В центре Казани водитель Porsche протаранил «Гранту», ее водитель погиб

Сегодня вечером у ТЦ «Корстон» на улице Карла Маркса в Казани произошло серьезное ДТП, в котором погиб мужчина.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 33-летний водитель Porsche вылетел на встречку и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта».

От удара оба автомобиля влетели в ограждение. 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб. Водителя Porsche увезли медики скорой помощи.