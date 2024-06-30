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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани водитель Porsche протаранил «Гранту», ее водитель погиб
Сегодня вечером у ТЦ «Корстон» на улице Карла Маркса в Казани произошло серьезное ДТП, в котором погиб мужчина.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 33-летний водитель Porsche вылетел на встречку и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта».
От удара оба автомобиля влетели в ограждение. 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб. Водителя Porsche увезли медики скорой помощи.
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