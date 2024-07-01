Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео момента смертельного ДТП у ТЦ «Корстон»
Госавтоинспекция Казани опубликовала кадры страшной аварии, произошедшей вчера на Карла Маркса.
По предварительным данным, 33-летний уроженец Казахстана за рулем Porsche не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара оба автомобиля влетели в ограждение. 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников