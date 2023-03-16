Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Украина не собирается отступать из Артемовска

Власти Украины не намерены отводить войска из Артемовска (Бахмута) и накапливают силы в соседнем городе Часов Яр. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Но здесь (в Артемовске — прим. Т-и) наши подразделения это ни в коей мере не останавливает», — поделился чиновник своим пониманием ситуации на фронте.

«<…> ситуация остается сложной, тяжелой, то есть мы не видим, что <…> есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения», — констатировал вместе с тем врио главы ДНР.

При этом, по оценке Пушилина, единственная удерживаемая украинскими силами дорога в Бахмут находится под существенным огневым контролем бойцов частной военной компании «Вагнер», что создает для ВСУ серьезные логистические проблемы.

Ранее как украинские военные, так и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщали об очень тяжелой обстановке в Артемовске. По информации американской газеты Wall Street Journal, у украинцев возникли проблемы с эвакуацией раненых. Несмотря на всё это, Киев решил продолжать удерживать Бахмут.