Врачи Татарстана держат на контроле ситуацию с хаджиями в Саудовской Аравии

Паломники из Татарстана чувствуют себя хорошо, за их состоянием здоровья в условиях аномальной жары следит команда врачей, направленных Минздравом РТ. Также принимаются дополнительные меры. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель медицинского обеспечения «ДУМ РТ Хадж» Рамиль Хисамов.

В Саудовской Аравии сегодня один из самых жарких дней за все время хаджа — в тени столбики термометров показывают +47 градусов, а на солнце — более +50.

«До 16 часов отменен обряд Джамарат. Сегодня второй день подряд хаджии должны были бросать камни в столбы Джамарата. На данный момент все сидят в палаточном городке под кондиционерами, пока запрещено выходить», — отметил собеседник агентства.

Генеральный директор «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов добавил, что сейчас паломники находятся в долине Мина, в палаточном городке.

«В течение двух дней будем ходить бросать камни в три столба, после будет организован выезд паломников из долины Мина в Мекку, в их гостиницы. Нужно отметить, что этот год отличается сильной жарой, в некоторых палатках система кондиционирования не выдерживает нагрузки», — уточнил он.

По данным журнала Khaleej Times, не меньше 22 паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии. Сообщается, что причиной их смерти стали последствия солнечного удара. Жителей Татарстана среди них нет. Всего в хадже находятся 1,8 тыс. паломников из республики.