Паломники из Татарстана завершат основную часть хаджа в Мекке

Сегодня, 16 июня, паломники из Татарстана завершают основную часть хаджа. На десятый день месяца Зуль-хиджа мусульмане празднуют Курбан-байрам. В этот день паломники должны бросить семь камней в столбы Джамарат, подстричь волосы на голове, выйти из ихрама и совершить таваф-ифада в мечети аль-Харам.

В основе обряда побивания шайтана камнями заложена история пророка Ибрахима, который по велению Аллаха шел принести в жертву своего сына. По пути ему несколько раз встречался шайтан, старавшийся отговорить пророка, но Ибрахим бросал в него камни.

В самой главной и большой мечети мира аль-Харам хаджии совершают таваф-ифада — это ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы во время хаджа. Каждый круг начинается с Черного камня произнесением слов «Бисмилляхи, Аллаху акбар» и завершается на нем.

Согласно сунне, паломники по мере возможности приближаются к Черному камню, прикасаются к нему руками или целуют его, но при условии, что это не повредит окружающим, не вызовет давку. Такое поведение считается большой ошибкой.

Хаджиев из Татарстана сопровождают врачи, направленные Министерством здравоохранения РТ. На протяжении всего хаджа специалисты следят за здоровьем паломников, они обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Медицинские пункты открыты круглосуточно. В этом году группа врачей усилена реаниматологами и психиатром.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что днем ранее, 15 июня, хаджии из Татарстана молились в долине Арафат. Минувшую ночь паломники провели в долине Муздалифа под открытым небом, а затем вернулись в Мину.

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