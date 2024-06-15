«15 лет не было детей, по воле Аллаха они появились»: о чем молятся в хадже и как просить

Имам-мухтасиб Ютазинского района Марат Марданшин рассказал о важности паломничества, о чем просят верующие и почему их просьбы не всегда исполняются

«И тот, кто пожелает увидеть эти чудеса, увидит их»

Сегодня День Арафа – 9-й день месяца Зуль-хиджа. Стояние на горе Арафат в этот день является одной из составляющих хаджа – все паломники собираются у нее для завершения хаджа, возносят мольбы и просят о прощении грехов.

— Марат Мусагитович, все ждут чудес от хаджа. Я тоже хочу привести в пример историю поэтессы Лилии Салахутдиновой, которая рассказала о своем долгожданном чуде. Она совершила хадж и буквально на следующий год забеременела. Это было очень волнительное событие для всех, никто не ждал уже, что такое возможно. Хотелось бы услышать ваш взгляд на эту историю с точки зрения хаджа как сказки, места совершения чудес.

— Действительно, хадж — это священное место, где мы видим множество чудес. И тот, кто пожелает увидеть эти чудеса, увидит их. На Арафате принимаются дуа трех видов. Есть дуа, которая принимается в этот момент, есть та, которая принимается и исполняется позже, через какое-то время, когда есть благость для человека. И есть дуа, которая принимается и выполняется в Судный день.

Конкретное чудо произошло и лично со мной. У нас с супругой 15 лет не было детей. И вот 15 лет назад вместе с женой мы повезли в хадж маму, ей было 83 года, она большую часть хаджа прошла на коляске. Мама много молилась за нас — на Арафате, в мечети аль-Харам, возле Каабы. И произошло чудо. Через год у нас родилась дочка, еще через четыре — сын.

К сожалению, мама уже шесть лет назад покинула этот мир. И с тех пор у нас больше нет детей. Я дал себе слово, что как только Аллах будет приглашать меня в эти священные места, я буду делать хизмат, сопровождать паломников и делать все, чтобы их хадж и умра были приняты.

«Дал себе слово, что как только Аллах будет приглашать меня в эти священные места, я буду делать хизмат, сопровождать паломников»

— Сколько хаджей вы совершили?

— Сложно посчитать, в среднем бывает 4-5 в год, езжу с 1994 года, с перерывами, естественно. Больших хаджей больше двадцати, наверное. А умры сложно посчитать.

— В хадж не любой человек может попасть? Это определенный выбор Всевышнего?

— Действительно, попасть в священные места могут избранные Аллахом. К примеру, во время пандемии большое количество людей, вознамерившихся сделать хадж, оплативших поездку, не смогли поехать в священные места по причине, известной одному Аллаху. И два года не ездили в хадж и умру, и таких случаев было множество.

В Казани в моей группе было – перед полетом один из хаджиев попал в аварию, и пока оформляли ДТП, мы уже улетели. Бывает, что кто-то не улетает по техническим причинам. Поэтому если у нас все оплачено, это еще не значит, что мы сможем попасть в эти священные места.

Группу сопровождает большое количество профессиональных врачей

«Он ответил: «Я из рода Пророка Мухаммеда»

— Были еще какие-то чудесные истории, связанные с хаджем?

— Таких историй очень много, они встречаются практически в каждом хадже и умре. В моей группе был запоминающийся случай. Один хаджий очень сильно заболел. Несмотря на большое количество сопровождающих профессиональных врачей, ему потребовалась госпитализация. И как руководитель я поехал вместе с ним в больницу. Там его осмотрели несколько врачей, сделали УЗИ и сказали, что нужно дополнительно вызвать специалиста.

Приехал специалист, и когда он вошел, возникло ощущение, что воздух в палате стал мягче и светлее. И когда он осмотрел хаджия, назначил лечение, я спросил его, из какого он рода. Он ответил: «Из рода Пророка Мухаммеда». И таких случаев встречается очень много.

Один раз в мечети аль-Харам ко мне подошел человек и попросил садака, хотя одет был очень хорошо. Пока я доставал деньги, отвлекся, а когда повернулся к нему, он уже исчез. Я попытался найти его, но нигде не нашел. Что это было?

Когда мы с женой были в Мекке и захотели поехать в мечеть Аиши, чтобы дополнительно совершить умру, таксисты за дорогу попросили очень дорого. А один араб просто остановил автобус и посадил нас. Местные арабы очень доброжелательно относятся к паломникам. Мы видим солдат, полицейских, они облачены в тяжелую амуницию, им жарко, но они пытаются поддержать паломников, опрыскивают водой, подсказывают. В общем, делают все, чтобы паломникам стало легче.

Если вдуматься, Саудовская Аравия одномоментно принимает около пяти миллионов человек — кормит, дает возможность совершить намаз, взять тахарат, предоставляет места для проживания, перевозит в Мину, на Арафат, в Муздалифу. Пребывание такого количества паломников без каких-либо экстремальных ситуаций — это само по себе чудо. Компания «ДУМ РТ Хадж» тоже проводит огромную работу, чтобы паломники из Татарстана чувствовали себя комфортно, в безопасности совершили хадж и вернулись домой.

— И все-таки бывают и трагические случаи. Были ли такие ситуации, когда все происходило на грани? Некоторые люди опасаются, нужно дать им надежду. Расскажите о ситуации, когда самолет не полетел из Уфы.

— Действительно, ситуации бывают разные. Но надо отдать должное властям Саудовской Аравии, которые каждый раз глубоко анализируют все ситуации, и в последующем они уже не повторяются.

Был случай в 2015 году, когда стояла экстремальная жара. Мы летели в Саудовскую Аравию из Уфы. Прибыли в аэропорт, сдали багаж, получили билеты. Ждем посадку на самолет. И тут над аэропортом резко опускается туман. Мы позвонили в город, там сказали, что у них никакого тумана нет. Самолет кружил, кружил, не смог сесть и улетел в Казань.

Паломники начали возмущаться. Я к ним обратился со словами: мы же в хадже, все происходит по воле Аллаха. Они успокоились, мы сдали билеты, и нас отвезли в гостиницу, предоставленную аэропортом. Гостиница была очень хорошая, мы отдохнули там сутки, потом улетели в Турцию. Там пробыли еще сутки, так как выбились из своего графика.

И когда мы прилетели в Саудовскую Аравию, нам сказали, что в то время, когда мы должны были совершать умру, на мечеть аль-Харам упал башенный кран. Это случилось из-за мощной песчаной бури. Погибли люди, было много раненых.

Даже если бы мы просто находились там и не попали под кран, стресс был бы очень большой. От того, что увидели умерших, от того, что сами были бы на волосок от смерти. Эти испытания даются по воле Аллаха, их надо принимать.

Тогда был очень жаркий год. Питьевая вода закончилась, и когда мы выезжали из Муздалифы, то начали пить уже техническую воду. И с тех пор обращаю внимание, что туда завозят огромное количество бутилированной воды. Власти Саудовской Аравии проанализировали ситуацию и исправили ее.

«Смерть в этих священных местах нужно заслужить»

— Каждый хаджий перед паломничеством подписывает бумаги о том, что сделать с его телом, если он умрет. Насколько это страшно?

— Тут надо так на это смотреть, что любая смерть происходит по воле Аллаха. Время предопределено до нашего рождения, судьба человека написана еще до сотворения мира. Где и как он умрет, тоже уже предписано. А умереть в этих священных местах — это действительно достойная смерть. За все то время, что я езжу, еще ни один человек не был удостоен этой смерти. Ни один. По крайней мере, у меня нет этой информации.

— Надо заслужить это?

— Да, надо заслужить. Могу рассказать очень интересный случай. Несколько лет подряд со мной ездила одна паломница. И когда мы уезжали, она каждый раз была такая радостная: я поеду, я умру в священных местах, я там останусь. Дети ее плачут, провожают: мама, вернись, как же мы без тебя, даже на могилку не сходим. А она говорит: если умру, не смейте меня сюда привозить, пускай меня там похоронят. Проходит умра или хадж, мы приезжаем домой, паломница расстроенная, плачет, дети радуются. Она им говорит: собирайте деньги, как только соберете, я опять поеду.

Саудовская Аравия одномоментно принимает около пяти миллионов человек

— А в чем ценность того, чтобы здесь умереть?

— С кем мы воскреснем, с тем пойдем на судилище. Если мы живем в квартире и у нас беспокойный сосед, то наше проживание некомфортно. Точно так же, к сожалению, и на кладбище. Можно привести пример – если рядом могила с человеком, который наложил на себя руки.

Убийство человека тоже большой грех. Не ты дал душу этому человеку, Аллах дал, и забрать ее ты не имеешь права. Но самоубийство — еще больший грех, который никогда не простится. Наказание самоубийце уже в могиле будет самое страшное, его мучения только начнутся с момента смерти. Если мысли о суициде появляются, их нужно гнать от себя подальше.

И вот одно дело, когда ты лежишь рядом с таким самоубийцей, и совсем другое, когда в священных местах, где похоронены сахабы, которые были с Пророком Мухаммедом, люди, которые читали пятикратный намаз, здесь везде звучит азан. Это для души благодать. И когда ты воскреснешь вместе с ними и пойдешь на судилище, к тебе будут относиться точно так же уважительно, как относятся к этим людям.

«Хадж — это священное место, где мы видим множество чудес. И тот, кто пожелает увидеть эти чудеса, увидит их»

— В продолжение о счастливых историях. У моего родственника после первого ребенка очень долгое время, 15 или 16 лет, не было детей. И у них в хадж поехала мама и сделала на Арафате дуа, чтобы ребенок родился. И вот через полгода супруга забеременела, разница между двумя детьми примерно 16-17 лет. Тоже произошло такое абсолютное чудо. Очень многие из тех, кто знал, что я еду в хадж, присылали мне свои просьбы. Сейчас я вижу, что это реально работает. Люди отправляют дуа, и это срабатывает. Они это все рассказывают другим, а другие – другим хаджиям. Насколько это все работает, когда ты отправляешь просьбы через человека?

— Самая лучшая дуа — прочитанная самим человеком. Одно из условий принятия дуа — это искренняя просьба, обращение. И второе – вера в то, что дуа примется. Аллах единственный, кто принимает дуа и исполняет ее.

Еще бывает, что человек просит у Аллаха: дай мне что-то, но Аллах не дает, так как знает, что от этого будет вред.

— То есть: я хочу миллион рублей, дайте мне миллион, а Аллах знает, что миллион тебе не нужен.

— И мало того, принесет тебе вред. Самое большое испытание для людей — деньги и власть. Это две вещи, которые отдаляют человека от Аллаха. Аллах настолько любит человека, что не дает ему то, что приносит вред. Если говорить о миллионе, то человек из-за богатства перестает читать намаз, поклоняться Аллаху, значит, отдаляется от рая.

— Перестает работать от легких денег.

— Да. Из-за власти и денег появляется гордость. А если у человека есть хоть с горошинку гордости, он никогда не почувствует даже запаха рая.

Аллах не дает тебе эту машину – почему? Ты разобьешься на ней. Он не дает деньги – почему? Ты отдалишься от рая, от Аллаха, от родственников. Мы знаем очень много случаев, когда люди, получив богатство, отдаляются.

Поэтому надо верить в то, что просишь и что это исполнится, делать искренне, лучше всего самому. Но, конечно, если знакомые едут в священные места, то многие просят: дорогой брат, сделай за меня дуа, попроси у Аллаха. Но при этом ты сам не должен отдаляться. Ты поручил человеку: иди, сделай дуа, а сам даже не вспоминаешь про это. Ты должен так же просить у Аллаха и помнить о своей просьбе и обращении.

— И самого себя готовить к тому, о чем просишь...

— Да, правильно, необходимо и самому готовиться к обращению к Аллаху. Сейчас Курбан-байрам. По тартибу, если ты попросил брата или друга сделать за тебя дуа в священных местах, ты можешь и дома совершить благие деяния. Например, заколоть барашка и раздать мясо бедным.

И Всевышний ответит тебе на искренность. Как говорится, когда делаешь жертвоприношение, с каждой его каплей рождается один новый ангел и просит дуа за этого человека.

«Попасть в священные места могут избранные Аллахом»

«В падающем самолете неверующих не бывает»

— Почему дуа не принимается?

— Есть несколько причин. Вот, к примеру, какого татарина ни спроси, он скажет: я мусульманин. Но не все выполняют приказы Аллаха, намаз не читают. Сегодня столько богатейших людей, ни разу не побывавших в хадже. Они не давали закят нуждающимся, не держали уразу. Они говорят: мы веруем, что есть Аллах, а остальное делать необязательно.

Как-то раз летим мы сюда с пересадкой в Стамбуле. Рядом в салоне те, кто едет отдыхать. И они спрашивают: а куда вы летите? Они же видят, мы в тюбетейках, женщины в платках, группа. Я им объясняю про хадж...

И они говорят: и вы действительно верите в это? А как же не верить, говорю, ты что, не веришь? Нет, не верю, я сам всего добился, своей силой, у меня все есть. И тут тряска началась, он вцепился в поручни, что-то шепчет-шепчет. Когда все прекратилось, я спрашиваю: а что ты там шептал? У боженьки просил, чтобы самолет не упал, чтобы долететь, я же с детьми. Я говорю: ты же не веруешь! А он: в падающем самолете неверующих людей не бывает.

Местные арабы очень доброжелательно относятся к паломникам

— Грехи мешают принятию дуа?

— Обычно мы вспоминаем об Аллахе, когда у нас проблемы, когда беда. Аллах говорит: помни обо мне, когда у тебя все хорошо, и я вспомню, когда у тебя плохо. Первое, вы знаете, что есть Аллах, но не выполняете его приказы. Второе, вы признаете, что есть Пророк, но не выполняете Сунну. Третье, вы знаете, что есть смерть, но не готовитесь к ней. Подготовка к ней — это и есть выполнение фарзов.

Вы признаете, что есть смерть, но вы думаете, что она вас не коснется, не коснется ваших близких, вы отдаляетесь, думаете, что смерть никогда не придет. Вы видите, как несут покойника, но каждый раз думаете: нет, этого у меня пока не будет. Это случится с кем-то, но не со мной и не с моими близкими.

Мы вспоминаем об Аллахе только когда нам трудно либо когда близкий умирает. Человек говорит: хазрат, умерли мои близкие, помолитесь за них. А кто тебе не дает возможность молиться за них? Кто не дает возможность потом поминать их? Год проходит, и забывают о своих близких, мамах, папах и также забывают, что и к ним смерть придет. А потом удивляются, почему дуа не принимается.

Поэтому не только человека надо просить — иди, сделай за меня дуа, но и сам ты должен делать все, чтобы дуа принялась. У меня мама просила, я просил, жена просила. Это же для нас надо было. Мы втроем стояли в этих священных местах, все рядом, и просили у Аллаха. Не у всех есть возможность поехать в священные места, но мы здесь делаем дуа, а вы должны делать дома, просить Аллаха, и тогда дуа будет принята.

«Если пришло время, если есть средства, необходимо в кратчайшие сроки совершать хадж»

«Мы счастливчики: захотели, оплатили и поехали»

— Людей зачастую пугает стоимость хаджа, сейчас это очень дорого.

— Я могу привести пример. Мы разговорились с одной бабушкой, она когда-то училась у меня в медресе. Говорю ей, что в хадж уезжаю. Она говорит: я тоже хочу, но дорого. Я говорю, ну да, нужно собирать. Давайте, говорит, я сейчас пристрой к дому построю, а потом поеду. Я говорю: бабушка, вам сколько лет-то? Зачем вам в 73 года пристрой к дому, вы в могилу этот пристрой заберете? Она сказала: правильно, что-то я об этом не подумала.

Вот здесь приоритет ценностей. Сегодня трудно найти семью без машины или такую, где голодают. Почему мы на это деньги находим, а на выполнение приказа Аллаха, к которому мы придем в вечность и который дает нам эти деньги, не хотим?

Есть такая шутка. Когда будет суд, рублю скажут, давай, заходи в рай, а пятитысячной купюре скажут, нет, ты не зайдешь. Пятитысячная купюра спросит: почему? Я же вроде номиналом больше? Ей ответят: тебя в мечети очень редко видели, а рублей было много.

Когда мы идем в магазин, у нас пятитысячная купюра в руках, и нам кажется, что это мало. А когда идем в мечеть, у нас 100 рублей, и кажется, ох как много. Поэтому тут приоритет ценностей, осознание, что для меня важнее: вечность и выполнение приказов Аллаха или та же машина.

Простой пример приведу, с одним очень хорошим моим знакомым. Я был здесь с группой, и вот мы уже собираемся переезжать из Мекки в Медину, и я узнаю, что он тоже приехал. С женой, умру совершил. Я постучался к нему, спросил: как у вас дела? Почему вдвоем приехали, не с группой?

«Ой, говорит, хазрат, у нас сын умер. Он окончил школу, мы собрали деньги и стали совещаться с ним, что будем делать. Давай, говорю, в хадж поедем. Он говорит, я в институт поступил, давай купим машину, я же еще молодой, соберем еще. Я потаксую на этой машине, подзаработаю и поедем. Вроде благое дело. И я что-то повелся на это. Он буквально месяц-два поездил в институт и потом разбился на этой машине. Я продал остатки, и мы с женой поехали сюда в его честь, от его имени совершать умру.

Хазрат, не поверишь, совершили умру, легли спать, и мне сейчас сон снится: мы с женой делаем таваф и со стороны двери под названием «Баба-салям», где по Сунне заходить, он бежит ко мне такой радостный, такой счастливый: о, әтием, вот мы с тобой сюда и приехали наконец-то! И я со слезами на глазах проснулся».

Тут вот приоритеты. Что для нас важнее и ценнее. И он говорит, я же сам знал это, будь проклята эта дунья (материальный мир) с ее богатствами, машинами и всем остальным. И мой сын не успел выполнить фарз.

Он рассказал, что в этом году поедет в хадж. Но одно дело – сын бы сам это совершил, и я, говорит, к сожалению, повелся на эту дунья. Сколько сегодня состоятельных людей, которым надо еще заработать, еще и еще! У кого есть гарантия, что он увидит следующий хадж? Кто может принести справку и сказать: Аллах дал мне еще 10 лет, 20 лет, я еще успею. Мы не знаем, что будет завтра, не знаем, что будет через пять минут.

«У нас в России, в частности в Татарстане, путевки в этом году закончились еще до Рамазана»

Поэтому, если пришло время, если есть средства, необходимо в кратчайшие сроки совершить хадж. Надо посмотреть на примере других стран. У нас в России, в частности в Татарстане, путевки в этом году закончились еще до Рамазана. Придет время, очередь будет на несколько лет вперед. Например, в Турции очередь из желающих расписана на 10 лет вперед.

— Там сейчас как – записываешься заранее, регистрируешься?

— Регистрируешься и сразу оплачиваешь. Есть страны, где в населенных пунктах живет 10 тысяч человек, и на них выделяется одна путевка. Они тянут жребий, кто поедет в хадж в этом году. Они уже состарились, но так и не смогли совершить хадж. Я могу ошибаться, но приводили примеры, что где-то люди уже 10-15 лет не могут поехать по оплаченным путевкам, потому что не хватает квоты. Саудовская Аравия ежегодно выделяет квоту для каждой страны.

— В Таджикистане такое, я слышал.

— Да, во многих странах сейчас так. Для Татарстана квота 1,8 тыс. паломников. До двух тысяч поднималась, но во время пандемии спала. Сейчас количество желающих вновь растет.

Мы счастливчики: захотели, оплатили и поехали. А придет время, когда будут и деньги, а поехать не сможешь. Поэтому нужно спешить. Один из сахабов как-то сказал: если я узнаю, что мой сосед имел финансовую возможность поехать в хадж и не поехал, я не буду участвовать в его джаназа, потому что он отказался от выполнения фарза.

Хадж — это фарз, один из пяти столпов ислама. Но многие относятся к нему очень легко: я в этом году это куплю, это построю, это сделаю. Это все дунья. Аллах потом скажет: я тебе ежегодно давал такое-то количество денег, почему ты не выделил их на путь Аллаха? Вот и ответ по поводу твоей дуа.

Беседовал Шамиль Садыков