Команду татарстанских врачей в хадже усилили реаниматологи и психиатр

Фото: Шамиль Садыков

Власти Татарстана обеспечили медицинское сопровождение паломникам из республики, которые отправились в хадж в Саудовскую Аравию. За их здоровьем следят 20 врачей разного профиля. Одно из новшеств в этом году — врач-психиатр и команда реаниматологов. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель медицинского обеспечения «ДУМ РТ Хадж» Рамиль Хисамов.

Врачи сопровождают татарстанских хаджиев каждый год. В этом году за сутки фиксируется до 30 обращений — это достаточно большое количество, отметил собеседник агентства. У большинства людей страдают верхние дыхательные пути — воспаляется горло, появляется кашель, который может перейти в бронхит.

По словам Хисамова, паломники чаще всего заболевают потому, что после жаркой улицы попадают под поток воздуха от кондиционера. Также они употребляют очень холодную воду и ходят босиком в хараме. Если избежать этих трех факторов, то заболеваемость среди паломников снизится до 60%.

«Если человек попил с утра холодную воду, то вечером он наш пациент. Здесь паломники со всего мира, иммунитет у многих снижен, и ослабленный организм подхватывает любой вирус или инфекцию», — поделился медик.

Врачи следят за здоровьем паломников круглосуточно — это и отоларингологи, и травматологи, и кардиологи, и даже реаниматологи. Коллектив специалистов был выделен Минздравом РТ.

«В хадже много сердечников, могут быть осложнения от вирусных инфекций, да и возраст у паломников уже не молодой. Те или иные заболевания обостряются во время хаджа. К тому же зона комфорта закончилась дома, здесь им очень жарко, они много ходят пешком», — пояснил Рамиль Хисамов.

Нестандартных ситуаций в этом году пока нет, в команде Татарстана очень сильные врачи, в наличии имеются все необходимые инструменты и медикаменты. На лекарства Правительство РТ выделило 1 млн рублей.

При возникновении экстренных случаев на помощь готовы прийти и клиники Саудовской Аравии. «В один из годов паломнику абсолютно бесплатно провели операцию по шунтированию сердца. Всё на благо паломников, чтобы они живыми и здоровыми вернулись в Россию», — отметил Рамиль Хисамов.

В Мине также будет вестись круглосуточный прием. По словам медика, здесь ожидается подъем заболеваний из-за большого наплыва паломников со всего мира.

Рамиль Хисамов также посоветовал посетить своего участкового врача по возвращении в Россию для дополнительных обследований.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Саудовскую Аравию благополучно прибыли 1,4 тыс. паломников из Татарстана.