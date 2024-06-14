Паломники из Татарстана переехали в долину Мина

Сегодня 1 800 хаджиев из Татарстана переехали в долину Мина, которая находится между горой Арафат и Меккой. В Мине расположен самый большой в мире палаточный городок. В нем разместилось более 2 млн мусульман из разных стран мира.

Здесь татарстанские паломники будут жить в благоустроенных палатках с кондиционерами. Для них организовано трехразовое питание.

Также оборудован медицинский центр, прием ведется круглосуточно. Здесь работают 20 врачей, среди которых кардиологи, реаниматологи, отоларингологи и другие специалисты.

В Саудовской Аравии стоит жара, в тени — плюс 45 градусов по Цельсию. Всех паломников заранее проинструктировали, как одеваться, как себя вести, чтобы обезопасить себя.

С восходом солнца, 15 июня, паломников перевезут к горе Арафат, здесь будет кульминация хаджа. Хаджии проведут весь день в молитвах и покаянии.

Вечером их перевезут в долину Муздалифа, где они будут находиться до рассвета. 16 июня, в Курбан-байрам, паломники возвратятся в долину Мина и будут бросать камни в Джамарат — большой столб, символизирующий шайтана.

Хадж считается исполненным, если провести на Арафате день в молитвах, совершить обряд бросания камней, провести жертвоприношение и сделать таваф аль-ифада в мечети аль-Харам.