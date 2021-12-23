В России разработан тест, выявляющий омикрон-штамм коронавируса

В научных организациях Роспотребнадзора создали тест, который может определить, заражен ли пациент омикрон-штаммом коронавируса. Об этом директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, это вариант „омикрон“ или нет », – сказал руководитель центра.

По его словам, тест-системы разработаны и проходят лабораторные исследования, при необходимости их могут зарегистрировать и начать применять, передает РИА Новости.

Напомним, по последним данным ВОЗ, новый вариант коронавируса распространился в 106 государствах. В мире продолжает доминировать штамм «дельта» (обнаружен в 96% образцов биоматериалов в период с 20 октября по 19 декабря), но власти некоторых стран уже сообщают о том, что начинает преобладать «омикрон».

Ранее Кабмин РФ разработал дополнительный план реагирования на распространение «омикрона» в стране и направил его на рассмотрение Президенту Владимиру Путину.