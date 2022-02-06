Врач Чудаков: Фастфуд и сладости мешают выздоровлению пациентов с «омикроном»

Фастфуд, промышленные сладости и другая провоспалительная пища препятствуют скорейшему выздоровлению при заболевании омикрон-штаммом коронавируса. Об этом рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet и семейный врач Сергей Чудаков, передает РИА Новости.

«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости <…>», — констатировал кандидат медицинских наук.

Особо Чудаков остановился на нежелательности употребления продуктов, содержащих искусственную фруктозу. «<…> они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи <…>», — пояснил он.

Среди антивоспалительных продуктов врач упомянул кисло-сладкие фрукты, «практически все» овощи (как в сыром, так и в термически обработанном виде), зелень, содержащие большое число антиоксидантов, и различные виды ягод, особенно черного цвета.

«Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», — добавил медик.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.