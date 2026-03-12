Вплоть до начала следующей недели средние температуры в РТ превысят норму на 4-5 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До начала следующей недели включительно в Татарстане сохранится аномально теплая и при этом сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

По словам синоптиков, дело в том, что перемещающиеся друг за другом по северным широтам атлантические циклоны перекрыли холодному арктическому воздуху доступ вглубь континента, а с западными потоками на европейскую территорию России начал поступать очень теплый воздух.

К тому же республика оказалась под влиянием периферии юго-восточного антициклона, из-за чего осадков на территории региона не ожидается. В ближайшие дни синоптическая ситуация и характер погоды в Татарстане существенно не изменятся, уточнили метеорологи.

По ночам температура воздуха будет понижаться до 0, -5 градусов, в низких районах при прояснениях – до -10, тогда как днем воздух будет прогреваться до +2, +8 градусов. Среднесуточные температуры превысят норму на 4-5 градусов. Существенных осадков в этот период не ожидается, характер погоды останется спокойным.

Вместе с тем в условиях переходов температуры через нуль и таяния снега местами на дорогах прогнозируется сильная гололедица, обратили внимание в Гидрометцентре РТ.

Ранее во время традиционного субботнего совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам. Позднее собственников архитектурных памятников попросили срочно убрать снег с крыш.