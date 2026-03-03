news_header_top
Общество 3 марта 2026 11:00

Синоптик Шувалов: При ранней и бурной весне паводок будет близок к экстремальному

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сценарий прохождения предстоящего половодья в Татарстане напрямую зависит от характера весны. Два возможных варианта развития весенних событий назвал «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если будет очень ранняя, очень бурная весна, да еще с жидкими осадками в виде дождя, то тогда паводок будет просто близок к экстремальному. Если будет растянутая по времени весна, тогда можно ждать, что он (паводок – примеч. «Т-и») будет больше, чем обычно, но в пределах разумного», – сказал он.

Синоптик с осторожностью говорит о предстоящем половодье, отмечая, что детальный прогноз должны давать гидрологи, знакомые с особенностями бассейнов Волги и Камы. Однако «здравый смысл», как выразился Александр Шувалов, подсказывает, что паводок будет серьезным.

Официальный прогноз Гидрометцентра России по весеннему половодью будет готов к середине марта.

Подробнее о погоде в марте и весеннем половодье читайте в материале «Татар-информа».

#прогноз погоды в рт #паводок #снег
