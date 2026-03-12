news_header_top
Общество 12 марта 2026 06:00

В Татарстане потеплеет до 6 градусов выше нуля, ветер ослабнет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 12 марта, в Татарстане продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами, в том числе и в Казани, он будет усиливаться порывами, но лишь до 13 м/с. Кое-где на дорогах образуется гололедица.

После ночных -1, -6 градусов днем воздух на территории региона прогреется до +1, +6 градусов (в столице РТ – до +2, +4 градусов).

Ранее во время традиционного субботнего совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам. Позднее собственников архитектурных памятников попросили срочно убрать снег с крыш.

