Впервые с начала пандемии в России за сутки выздоровели более 38 тыс. человек

В России установлен максимум выздоровевших пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. За последние сутки из больниц выписалось 38 450 россиян с Covid-19, следует из данных федерального Оперативного штаба.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 33 796. На этой неделе в регионах РФ наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. 23 ноября впервые за месяц было выявлено менее 34 тыс. заболевших.

Субъектами с наибольшим темпом распространения коронавируса по-прежнему остаются Москва (3349), Санкт-Петербург (1538) и Московская область (1483).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что некоторые улучшения в ситуации с коронавирусом — это не повод снимать ограничительные меры. Вакцинация все еще является самым надежным способом защиты от Covid-19.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы прививочной кампании, чтобы сбить пик заболеваемости коронавирусом.