В Роспотребнадзоре порекомендовали регионам не снимать антиковидные ограничения

Регионам России рано отменять ограничительные меры из-за некоторых незначительных улучшений в статистике заболеваемости коронавирусом Covid-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.

По словам главного санитарного врача страны, за последнюю неделю заболеваемость по России в целом снизилась на 6%, однако это не повод снимать ограничения.

«Роспотребнадзор не рекомендует регионам отменять ограничительные меры из-за сиюминутных улучшений статистики», — подчеркнула Попова на совещании с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Она добавила, что теперь результаты тестирования на коронавирус россияне смогут получить в течение 48 часов после его сдачи. Также с декабря в регионы начнут поставлять экспресс-тесты на Covid-19.

Глава Роспотребнадзора также обратила внимание на то, что охват ПЦР-тестированием во многих субъектах РФ увеличивается, но в 28 регионах охват тестированием всё еще недостаточен. К числу таких регионов относятся Башкортостан, Чувашия, Северная Осетия, Омская и Оренбургская области, а также ряд других.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил увеличить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию.