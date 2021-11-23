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Ру Тат
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Здоровье
23 ноября 2021  18:26

В России впервые за месяц выявлено менее 34 тыс. заражений коронавирусом за сутки

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Впервые за месяц в России официально зарегистрировали менее 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 за день, сообщает федеральный оперативный штаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 33 996 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2024 (6%) без клинических проявлений», — следует из данных ведомства. 

Накануне, 22 ноября, был зафиксирован 35 681 случай заражения. Отмечается, что темп прироста зарегистрированных случаев болезни продолжает снижаться — с 0,38% до 0,36%.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что улучшения в статистике заболеваемости — это не повод отменять ограничительные антиковидные меры в регионах.

На сегодняшний день вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса. На совещании с членами Правительства Президент Владимир Путин подчеркнул, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы прививочной кампании, чтобы сбить пик заболеваемости коронавирусом.  

#Путин Владимир #оперативный штаб #регионы РФ #Коронавирус #Массовая вакцинация
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