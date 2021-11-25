ВОЗ назвала непривитых людей распространителями коронавируса

Основными распространителями коронавируса Covid-19 являются непривитые люди. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули в бюро.

По данным европейского филиала ВОЗ, исследования подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но их воздействие многократно усиливается при совместном использовании с другими мерами.

В числе эффективных способов снизить вероятность заражения названы также такие меры, как соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляция и карантин для инфицированных.

В России сейчас продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Недавно глава государства ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт» и принял участие в испытании назальной вакцины от Covid-19.