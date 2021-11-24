Песков раскрыл детали вакцинации Путина назальным препаратом

Президент России Владимир Путин принимал участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19. Она была впрыснута ему в виду жидкости, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

Песков напомнил, что во время совещания с Правительством Путин рассказал, как ему шприцем было впрыснуто вещество в носоглотку. «Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что назальная вакцина была сделана на следующий день после повторной прививки «Спутником Лайт». При этом ни температуры, ни других побочных эффектов у Президента не наблюдалось.