«Восстановим свое дело»: пострадавшие от пожара в «Гараж-500» благодарят за поддержку

Сегодня в ТПП Набережных Челнов прошла первая выдача финансовой помощи пострадавшим предпринимателям. Страшный пожар произошел на авторынке 2 декабря. Тогда огонь уничтожил около 100 павильонов. Некоторые лишились единственного источника заработка, у них сгорели документы, товары. Для бизнеса разработан специальный льготный микрозайм Фонда поддержки предпринимательства.

«Все, подписали, Гульчачак. Успехов Вам. Деньги сегодня придут до вечера», — объясняет специалист пострадавшим от пожара бизнесменам.

10 лет Гульчачак Халилуллина работала на авторынке. Продавала товары для детей. В одночасье она лишилась 7 млн рублей — магазин сгорел. Поэтому финансовая помощь ей была очень необходима.

«Магазин восстанавливать уже не планирую. Но на маркетплейсах работа продолжается. Эти деньги для меня очень нужны. Я безумного благодарна всем властям республики, города. Сейчас как раз будем делать закупки, успевать все закупать до китайского Нового года, чтобы товар успел к нам прийти», — говорит женщина.

Нина Барабанова также рассчитывает, что ее заявку одобрят. Она надеется, что обязательно восстановит свое дело.

«Я уехала с работы где-то в десять минут шестого. Все было спокойно тихо, павильоны были все пустые уже. А где-то в полседьмого мне позвонили, что наши павильоны полыхают вовсю. Мы приехали туда, но спасти уже ничего не смогли. Всё горело ярким пламенем», — рассказала челнинка.

В Торгово-промышленной палате РТ пострадавшим дают разъяснения, проводят консультации, помогают оформить все необходимые документы.

«На данный момент уже прием идет заявок на получение льготного микрозайма Фонда поддержки предпринимательства. Если же у предпринимателя нет или недостаточно собственного залогового обеспечения, мы, как Гарантийный фонд Республики Татарстан, готовы их поддержать максимально своим поручительством», — говорит Расим Усманов, заместитель директора Гарантийного фонда РТ.

Так, они могут получить поддержку под 1% на сумму до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев. Самозанятые — до 500 тыс. рублей по аналогичным условиям.

Напомним, крупный пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». Сгорело 96 павильонов у 89 предпринимателей. К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Его тушили шесть часов.

Подробнее читайте в материале «Люди не были иждивенцами, они из 90-х»: как помогут бизнесменам-погорельцам в Челнах».