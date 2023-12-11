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«Люди не были иждивенцами, они из 90-х»: как помогут бизнесменам-погорельцам в Челнах
За помощью в оперштаб при Торгово-промышленной палате Набережных Челнов обратились 67 предпринимателей, у которых сгорели точки в торговом комплексе «Заритал» (более известном как авторынок «Гараж-500»). Какую поддержку готовы оказать бизнесменам, рассказал сегодня мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.
«Челны своих не бросают»
К ликвидации последствий крупного пожара подключены республиканские и муниципальные власти. О поддержке бизнеса мэр города Наиль Магдеев доложил главе Татарстана Рустаму Минниханову.
«Все муниципальные и республиканские органы власти подключены к решению вопросов, которые требуют внимания. Раис Рустам Нургалиевич Минниханов проинформирован о состоянии дел по данному вопросу, — сказал Магдеев на аппаратном совещании. — Мы благодарны Рустаму Нургалиевичу за понимание и поддержку в этом важном для бизнеса вопросе».
С рабочим визитом для оказания помощи и поддержки в город прибыли министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и помощник Раиса РТ, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. Они предложили меры поддержки республиканского уровня в части предоставления кредитов до 5 млн рублей на 36 месяцев под 1% годовых.
«Мы с Рустамом Нургалиевичем долго говорили, подробно обсуждали ситуацию, когда он посещал заседание директоров ПАО „КАМАЗ“ (в пятницу, – прим. Т-и). Понятно, что деньги придется возвращать. Но таких процентов ни в одном банке страны, ни в одной кредитной организации нет, это очень-очень хорошие условия», — заметил руководитель города.
Для самозанятых предложат аналогичные условия, за исключением суммы — им дадут только до 500 тыс. рублей. До 150 тыс. рублей предоставят пострадавшим без какого-либо обеспечения.
Помимо этого, есть предложение организовать торгово-закупочную деятельность на других площадках города в торговых центрах. Условия аренды предпринимателям «Гараж-500» предложат более выгодные, чем были до этого.
Также есть ряд шагов со стороны Федеральной налоговой службы. Это касается отсрочки и рассрочки платежей.
«Мы совместно с финансово-экономическим блоком исполкома и депутатами рассмотрим, где нам позволит законодательство поддержать по линии местных налогов и платежей. Эти люди нуждаются в нашей не только моральной, но и материальной поддержке. Это наши люди. Челны своих не бросают. Это люди, в жизни которых произошел тяжелый случай. Но погорельцам на Руси, в стране, республике, городе, всегда помогали. И мы будем помогать», — отметил градоначальник.
«Можете себе представить: утром проснулись, а завода двигателей КАМАЗа нет? Экономика встала»
В Набережных Челнах для арендаторов площадей на авторынке «Гараж-500» создан оперативный штаб. Возглавил его руководитель исполкома Фарид Салахов. Штаб работает ежедневно с 8 до 17 часов в здании ТПП. За эти дни туда обратились 67 предпринимателей. Магдеев призвал чиновников предметно заняться решением вопросов с каждым предпринимателем.
«Мы открыты для поддержки предпринимателей и дальше будем работать в этом направлении. Ежедневно после 20 часов руководитель штаба докладывает мне, как прошел день и что сделано», — добавил мэр.
Наиль Магдеев вспомнил пожар на заводе двигателей, из-за чего пострадала вся экономика Набережных Челнов. Тогда многие пошли в торговлю. Градоначальник выразил уважение предпринимателям, начинавшим свой бизнес в 90-е. Он напомнил, что страна в те сложные годы выстояла благодаря «челнокам», которые выбрали непростой вид деятельности, связанный с опасностью для жизни и риском для здоровья.
«Это люди, которые не задавали вопросов государству, не были иждивенцами, это люди из 90-х. Можете себе представить: утром проснулись, а завода двигателей КАМАЗа нет? Экономика встала. И что людям нужно было делать? Многие из них начали заниматься предпринимательской деятельностью, торговлей. Они поняли, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и начали заниматься этим непростым видом бизнеса. Сколько их в те годы пострадало? На мой взгляд, эти люди вызывают уважение», — высказался мэр.
Он также заметил, что слышит разные реакции горожан на ситуацию с пожаром.
«Говорят, вот, они сами виноваты, нужно было застраховать товар, подумать о сигнализации собственнику. Мы не ставим задачу определить виновных. Кто виноват и что делать? На первую часть вопроса ответят правоохранительные федеральные органы власти. Делом уже занимаются Прокуратура и Следственный комитет. Нам на вторую часть вопроса нужно ответить. Задним числом все умные. Все уже состоялось, все сгорело, люди все потеряли», — отметил Магдеев.
«У нас в памяти и «Хромая лошадь», и «Зимняя вишня»
Руководитель города рассказал, что параллельно проводится работа в самом торговом комплексе «Заритал» по обеспечению объекта газом, также есть вопросы, связанные с проведением аварийных работ.
В преддверии празднования Нового года Магдеев поручил обратить внимание на объекты с массовым пребыванием людей. Управлениям культуры и образования, всем учреждениям, на площадках которых пройдут новогодние елки, провести дополнительные контрольные проверки, связанные с усилением пожарной безопасности, охраной общественного порядка.
«Это наличие огнетушителей, аварийные проходы, система доступа на объекты. Охрана общественного порядка, досмотровые мероприятия — все должно проходить штатно. Случаи, которые происходят, заставляют всех нас усилить бдительность. У нас в памяти и „Хромая лошадь“ в Перми, и „Зимняя вишня“ на Кузбассе», — подчеркнул градоначальник.
Напомним, гигантский пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». Сгорело 96 павильонов у 89 предпринимателей. К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Его тушили шесть часов.
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