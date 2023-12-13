Пострадавшие от крупного пожара предприниматели Челнов получили займы под 1%

В Набережных Челнах продолжается работа оперативного штаба с гражданами, пострадавшими от крупного пожара в торговом комплексе «Заритал», более известном как «Гараж-500», сообщается в телеграм-канале городской администрации.

На данный момент выдано 8 займов на восстановление предпринимательской деятельности под 1% годовых сроком на 36 месяцев. Также одобрено предоставление займов 4 предпринимателям.

Работа по приему документов ведется в Торгово-промышленной палате, консультации продолжаются.

Напомним, крупный пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». Сгорело 96 павильонов у 89 предпринимателей. К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Его тушили шесть часов.

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